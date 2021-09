¿Y ahora qué? ¿Seguiremos sin comprender la realidad? El verdadero trabajo argentino debe comenzar hoy.

Muchas veces nos encontramos en momentos de la vida, en todos los niveles, en que debemos tomar decisiones disruptivas de la realidad de nuestros actos, producto de una vida que es como si ya no nos perteneciera. Y la realidad de que no nos pertenece no es real. La absoluta realidad es que nosotros salimos de ella. Nos olvidamos de adecuar nuestros procederes al dinamismo exigido en una sociedad cambiante, la cual nos pide diariamente generar nuevos rumbos y encontrar los nuevos senderos para no caernos en el abismo de la mediocridad y lo obsoleto. La historia no perdona. Al contrario, agranda los castigos cuando los actos obscurecen aún más la realidad que se quedó en el tiempo. Hoy el accionar de los proyectos no es indubitable. En un mundo que cambia a la vertiginosa velocidad de los proyectos y sistemas virtuales que se retroalimentan por su propia constitución, no podemos producir actos que no se dicen en el mismo idioma. O hablo en inglés, chino, ruso, coreano o árabe, pero nunca todos juntos, Lo mismo sucede en la comprensión de los problemas en las relaciones humanas, por las profundas diferencias en la constitución de las distintas sociedades.

Se podría decir que finalmente comenzó a cambiar el pensamiento del pueblo argentino. Pero los cambios que vienen producto de necesidades primarias de los ciudadanos no son durables, si no se fortalecen con las acciones necesarias que vislumbren la posibilidad de poder salir de la mediocridad y del engañoso discurso político. Este es el momento en que las palabras se transformen en hechos. Se tomó un camino ancho y peligroso, pero que tiene que ser transitado por todos los que verdaderamente quiere sacar adelante el país. Cada uno de los que verdaderamente componen el cuerpo productivo de todo el país, incluso el mismo gobierno, debe dar las primeras señales de que esto es posible. Reitero, no basta decirlo, es el momento de comenzar a dictar las leyes necesarias para protegernos y hacer lo que se debe. No me digan que hay que esperar hasta noviembre o cualquier otra fecha delirante. Hoy es tarde. De aquí a Noviembre de 2021 deberían haberse cambiado por lo menos 3000 beneficios sociales "a ciudadanos argentinos o residentes", por 3000 puestos de trabajo productivo en diversas empresas de cualquier índole, incluso del estado. Además, como una golondrina no hace verano, hay que reducir un 5% del gasto de los funcionarios del Estado. Si se da esto, se habrá apoyado el pie con el primer paso hacia una Argentina mejor. Y todos empezarán a creer.

Para, los que son los que se pueden llamar "los ganadores", no obstante que deberán ratificarlo, también deben poner su granito de arena, para demostrar que todo lo que se dice es verdad, Estos últimos, tienen también que hacer algo, y considero que lo que pueden hacer, es comenzar a presentar proyectos legislativos, para demostrar que como lo dicen y se considera deben tener un plan de gobierno, hoy hay que empezar a trabajar, y así se verá, si efectivamente todos están de acuerdo con dar los pasos necesarios para hacer lo que se debe por el "pueblo soberano", se esté del lado oficial o siendo oposición. Unidos solo bajo una bandera, la celeste y blanca.-