Breves: Deportivas

14 de Septiembre de 2021









LA PUNTA ES GRANATE En el inicio de la 11ª fecha del Campeonato 2021 de la LPF, Lanús venció ayer 1-0 como visitante a Independiente y quedó como único líder con 23 puntos. Además, también jugaron: Sarmiento 0-0 Huracán, Aldosivi 1-4 Godoy Cruz, Gimnasia 0-0 Vélez Sarsfield y San Lorenzo 1-1 Racing Club (el campanense Leonardo Sigali fue titular en La Academia). Hoy, Talleres tendrá la posibilidad de alcanzar al Granate cuando reciba a Platense desde las 14.15 horas. La programación de este martes continúa luego con Arsenal vs Colón (16.30) y Central Córdoba vs Atlético Tucumán (18.45) y se cierra con Boca Juniors vs Defensa y Justicia (21.00).



PERDIÓ TIGRE En el cierre de la 25ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, Tigre perdió 2-1 en su visita a Quilmes y no pudo igualar la línea del líder Almirante Brown (que tiene un juego menos). En cambio, con el triunfo, el Cervecero superó a Belgrano de Córdoba y quedó en el 4º puesto. En tanto, por la Zona B, All Boys derrotó 3-0 como local a San Telmo. CHAMPIONS LEAGUE Hoy comienza una nueva edición del principal certamen europeo de clubes, con un duelo que destaca por sobre el resto: Barcelona recibe a Bayern Munich (16.00; ESPN). Además juegan: Sevilla vs Salzburgo, Young Boys vs Manchester United, Chelsea (último campeón) vs Zenit, Dinamo Kiev vs Benfica, Lille vs Wolfsburgo, Malmo vs Juventus y Villarreal vs Atalanta. DJOKOVIC NO PUDO Daniil Medvedev acabó con el sueño del serbio Novak Djokovic de completar el Grand Slam anual al vencerlo 6-4, 6-4 y 6-4 en la final del US Open. De esta manera, el ruso ganó su primer título major, mientras Nole sigue con 20, al igual que Roger Federer y Rafael Nadal. TRES POSICIONES El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue sancionado con tres posiciones de recargo para el Gran Premio de Rusia que se disputará el 26 de septiembre luego del incidente que protagonizó con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en el circuito de Monza y que obligó al abandono de ambos. Así, el ganador del Gran Premio de Italia fue el australiano Daniel Ricciardo (McLaren)