Axel Cantlon: "El radicalismo demostró su importancia dentro de Juntos"

Cantlon resaltó "la renovación" que Facundo Manes le dio al espacio en la provincia: "Sin su presencia en la interna no creo que se hubiese podido superar al Frente de Todos". También destacó la elección realizada en Campana: "Fuimos la tercera lista más votada de la ciudad". Y aseguró que espera que "Juntos pueda conformar una mesa lo más amplia posible" en nuestra ciudad. Luego de las Elecciones Primarias del domingo, Axel Cantlon remarcó la tarea que desarrolló la Unión Cívica Radical (UCR) dentro de Juntos y resaltó "la renovación" que Facundo Manes le aportó al espacio en la provincia de Buenos Aires. "El radicalismo demostró su importancia dentro de Juntos. Sin la presencia de Manes en la interna, no creo que Juntos hubiese podido superar al Frente de Todos. Por eso considero fundamental la renovación que aportó Facundo y también creo que se ha ganado un lugar de importancia en el escenario político, con un margen enorme de crecimiento por delante todavía", explicó. "Estoy muy esperanzado en que se pueda construir una provincia y también un país con otro tipo de dirigentes. Este tiene que ser el comienzo", agregó en esa misma línea en relación a la apuesta del neurocientífico. A su vez, el dirigente radical hizo un balance positivo del proceso en el ámbito local: "Estoy muy conforme con los resultados obtenidos y, sobre todo, con la campaña realizada, porque con mucho esfuerzo y trabajo, y sin egoísmos, pusimos al partido por delante de todo", señaló quien encabezó junto a Romina Buzzini la lista de unidad que presentó la UCR Campana. "Fuimos la tercera lista más votada de la ciudad y logramos la cantidad de votos que se necesitan para ingresar al Concejo Deliberante. Alcanzar ese piso no es nada fácil y nosotros lo conseguimos. Lamentablemente, por las normas de la competencia interna no solo nos quedamos sin la posibilidad de acceder HCD, sino que no tendremos tampoco representación en las Generales de noviembre", explicó Cantlon. El dirigente radical felicitó a Elisa Abella por "la gran elección" que realizó el domingo en estas Elecciones Primarias y, ya pensando a futuro, aseguró que espera que "Juntos pueda conformar una mesa lo más amplia posible" en nuestra ciudad. "Lo que sucedió a nivel provincial y en el territorio nacional demostró la importancia que tiene para Juntos el seguir ampliando el espacio con distintas miradas. Y para eso debemos estar todos abiertos al diálogo. Así que esperamos que eso se replique también en Campana, porque lo que ocurrió el domingo es recién el comienzo de un proceso mucho más grande que debe tener como objetivo final el 2023", manifestó. El último párrafo de su balance del domingo, Cantlon se lo guardó para agradecerles "a todos los que participaron colaborando en estas Elecciones Primarias y a todos los que, de una manera u otra, aportaron su granito de arena" en este proceso. "Realmente estoy muy agradecido con todos los que siempre me dieron una mano desinteresadamente. Es muy reconfortante saber que cuento con muchas personas para afrontar estos desafíos tan lindos que nos regala la Democracia", cerró.

