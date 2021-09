En diciembre, si se repiten las tendencias de las PASO, se debilita la presencia sindical en el HCD

José Insausti de la UOM completa su mandato y no emergen nuevas figuras que tomen la posta del movimiento obrero en el Salón Blanco. El sindicalismo argentino es un componente insoslayable de la política argentina. Sin embargo, a partir de diciembre vería debilitada su representación en el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Y es que, con José Insausti de la UOM cumpliendo su mandado iniciado en 2017, no asoman referentes del mundo gremial que puedan tomar la posta y llevar la voz del movimiento obrero campanense al Salón Blanco. Georgina López, de La Bancaria, oficia como concejal suplente del Frente de Todos, por lo que no en todas las sesiones se encuentra ocupando una banca. En las listas de Juntos y el Frente de Todos que competirán en noviembre no aparecen sindicalistas en posiciones expectantes. En el Frente de Todos, Jorge Bidegain de Smata se sitúa séptimo, cuando de repetirse los resultados del domingo ingresarían los cuatro primeros concejales de la lista peronista. Además de Insausti, los últimos representantes del movimiento obrero en el Salón Blanco han sido Luis Chesini (petroleros), Ezequiel Tellería (Asimra), Mario D´Alessi (metalúrgicos), Florencia Mingues (municipales) y Julio Guaraz (porteros). Más atrás en el tiempo aparecen René Gómez (metalúrgicos) y Pedro Milla (petroleros), entre otros.

