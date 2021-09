Efemérides del día de la fecha, 15 de Septiembre

DÍA MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL LINFOMA Establecido por iniciativa de la Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma en el año 2003, en este día se toma conciencia e informa acerca del linfoma a la vez que se remarca la importancia del diagnóstico temprano para iniciar el tratamiento. El tema de este año es "No podemos esperar" y tiene el objetivo de poner fin a las consecuencias de la pandemia (el acceso reducido a la atención médica y el tratamiento): "Durante la pandemia, demasiados casos de linfoma no fueron diagnosticados debido a que las personas tenían miedo de buscar atención médica cuando presentaban síntomas. No podemos esperar para cuidar nuestra propia salud. Si tiene síntomas de linfoma, no dude en consultar a un médico". La Red Mundial de Asociaciones de Pacientes con Linfoma estima que cada año 735.000 personas son diagnosticadas con linfoma. Por otra parte, informa que los síntomas son inflamación de los ganglios linfáticos, falta de aire y tos, pérdida de peso, amígdalas agrandadas, fiebre recurrente y sudores nocturnos. A nivel nacional, la Asociación Civil Linfomas Argentina (A.C.L.A) comunicó que el 58% de los pacientes tardaron 6 meses en concurrir al médico después del primer síntoma.



JORGE BURRUCHAGA CUELGA LOS BOTINES Hace 23 años Jorge Burruchaga anunciaba su retiro: "He rechazado varias ofertas para seguir jugando, pero por ahora prefiero dedicarme a mi familia". Tras ser rechazado en River y Quilmes, Burruchaga jugó en Arsenal de Sarandí antes de vestir la camiseta de Independiente. El jugador de 19 años debutó en el "Rojo" en la primera fecha del Torneo Nacional 1982 cuando el equipo de Avellaneda se impuso 4 a 1 ante Estudiantes de Santiago del Estero. Al año siguiente, se consagró campeón del Torneo Metropolitano: "Esa fue mi primera gran alegría como futbolista" manifestó a "El Gráfico". En el año 1984 alcanzó la gloria al salir campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Cabe aclarar que "Burru" convirtió el gol de la victoria ante Gremio (Brasil) en la final (partido de ida): "En esa Copa hice 6 goles. Anoté en casi todas las definiciones hasta la final. Y el equipo fue sensacional. Por eso ganó una de las bravísimas Libertadores de esa época" expresó al medio mencionado anteriormente. Más adelante, en el año 1995, se consagró campeón de la Recopa Sudamericana y Supercopa Sudamericana. Por otro lado, en Francia, jugó en Nantes y en Valenciennes. En cuanto a la Selección, Burruchaga convirtió el gol de la victoria en la final del Mundial México 1986 además salió subcampeón del Mundial Italia 1990.



SE LANZA "CONCRETE AND GOLD" Un día como hoy en el año 2017, "Foo Fighters" lanzaba su noveno álbum "Concrete and Gold". Producido por la banda estadounidense junto a Greg Kurstin, el disco gira en torno a los pensamientos de Dave Grohl sobre el futuro de Estados Unidos: "Me inspiré en lo que estaba sucediendo en nuestro país, políticamente, personalmente, como padre, estadounidense y músico. Había mucho sobre lo que escribir". Entre las canciones se encuentran "The sky is a neighborhood", "Run", "The line" y "Dirty water", entre otras.