Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar videoproyectores

La tecnología ha llegado para quedarse y la industria audiovisual es un claro reflejo de que los avances y la innovación son fundamentales para disfrutar de productos que antes parecían impensados. Los videoproyectores, que años atrás sólo se encontraban en salas de reuniones, aulas y eventos sociales, ahora están disponibles para el hogar. De esta manera, se logran transformar los espacios a través de experiencias inmersivas con lo que se proyecta. En muchos hogares pasó a reemplazar al tradicional televisor por la capacidad de portabilidad, facilidad de uso y la proyección de imágenes de más de 100? en alta definición. Al momento de optar por uno u otro equipo es necesario tener en cuenta ciertas características. En tal sentido, Epson, compañía líder en videoproyección, comparte algunas claves para elegir los equipos correctamente. Un error frecuente es confundir LED lúmenes con ISO lúmenes. Se suele pensar que la luminosidad nominal que se indica es siempre la misma y comparable en forma directa. Pero existen distintos conceptos que hacen la diferencia y es necesario entender para tomar la decisión correcta a la hora de elegir un videoproyector. Es indispensable resaltar la diferencia entre LED lúmenes e ISO lúmenes. Los primeros miden el brillo en la fuente emisora de luz (diodo LED), pero este dato no es el que verdaderamente le interesa al consumidor. En proyección, lo que importa, es el brillo que ilumina una superficie y genera una imagen (proyección). Esto corresponde a la forma de medición de "Iluminancia" que se rige por la norma internacional ISO 21118 (LUX: Lumen/área), la cuál realmente considera lo que es importante a la hora de elegir estos equipos para el consumidor: el brillo de la imagen en la pantalla o superficie proyectada. Se dice que al momento de elegir un proyector no se está comprando un dispositivo, sino una imagen en gran formato. Otro tema a tener en cuenta es el procesamiento y generación de la Imagen. En el corazón de un videoproyector, al igual que su fuente de luz, otra parte fundamental es la tecnología que permite transformar un haz de luz blanco en una imagen digital a ser proyectada. En el caso de los videoproyectores Epson se usa una tecnología profesional de desarrollo propio llamada 3LCD, que utiliza tres paneles LCD independientes para procesar cada uno de los colores primarios del espectro lumínico y generar imágenes vibrantes, consistentes y fieles a la realidad. En este caso se aprovecha al máximo la potencia de la fuente de luz, garantizando el mismo brillo tanto en blanco como en color. En cambio, los proyectores con tecnología genérica de un chip DLP utilizan una rueda de colores para filtrar y permitir el procesamiento de un color por vez, desechando al menos 2/3 del brillo de color en el proceso. La recomendación en este caso es que siempre se exija conocer el brillo que entrega el proyector tanto en blanco (ISO 21118) como en color (IDMS 15.4). Con respecto al mito de la necesidad de adaptación del hogar para el uso del equipo, es importante señalar que, en la actualidad, dependiendo de la marca y del tamaño hay muchísimos modelos que no necesariamente deben implicar un cambio o instalación fija en el hogar. Por el contrario demostraron adaptarse a cualquier espacio, proyectando en cualquier pared, inclusive en el techo, con luz natural, artificial o en condiciones de luz controlada. "Es fundamental que los consumidores cuenten con toda la información necesaria a la hora de elegir estos equipos. No es una decisión simple y desde Epson buscamos un asesoramiento completo para que elijan el equipo que mejor se adapta a su vida diaria. Hoy la tecnología nos brinda muchísimas oportunidades y experiencia, nuestra misión es que puedan vivirlas al máximo", explicó Sebastián Fernández, Sr Product Manager de la línea de videoproyectores de Epson. Cabe destacar que Epson es líder mundial en tecnología sustentable. Es por eso que se convertirá en carbono negativo y eliminará el uso de recursos agotables del subsuelo, tales como el aceite y el metal para el año 2050. Esta empresa tiene como objetivo solucionar los problemas de la sociedad mediante innovaciones en el ámbito de la impresión para el hogar y la oficina, la impresión comercial e industrial, la fabricación, la comunicación visual y el estilo de vida. Ahora la tecnología acerca a los hogares los videoproyectores. Una nueva manera de combinar confortabilidad con lo más moderno de la tecnología. Fuente: https://www.infobae.com/