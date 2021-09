Así quedó confirmado ayer. Igualmente, Puerto Nuevo deberá aguardar hasta el jueves 23 para hacer su debut. En la primera fecha visita a Muñiz. Después de un mes y medio de incertidumbre, finalmente apareció la luz al final del túnel en la Primera D: ayer quedó establecido que el Torneo Clausura comenzará el próximo lunes 20 de septiembre. La programación, que trascendió ayer, será corroborada hoy en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) después de la reunión que los delegados de los equipos de la divisional tienen pautada para hoy. En este mes y medio de incertidumbre, los rumores estuvieron a la orden de día, sobre todo en lo que respecta a la incorporación de nuevos equipos a la categoría. Una situación que ya había levantado muchos rumores antes del Apertura. Sin embargo, finalmente, la temporada se cerrará con los mismos 12 clubes. Y el Clausura comenzará el lunes con cuatro partidos: Liniers vs Defensores de Cambaceres, Centro Español vs Lugano, Central Ballester vs Sportivo Barracas y Juventud Unida vs Deportivo Paraguayo. El martes, en tanto, jugará Argentino de Rosario ante Yupanqui. Y la programación se cerrará el jueves, cuando Puerto Nuevo visite a Muñiz en cancha de Deportivo Malvinas (donde el lunes hará de local también Juventud Unida). El Portuario afronta este certamen luego de haberse coronado campeón del Apertura, por lo que, en caso de repetir, obtendrá el ascenso a la Primera C. Caso contrario, deberá jugar una final frente al ganador de este Clausura. Hasta el momento, el plantel conducido por Gastón Dearmas ha incorporado dos jugadores para ir en busca del objetivo mayor: sumó al defensor Luis David Rodríguez (ex Atlas y Armenio) y al mediocampista zurdo Brian Picca (ex Reserva de Tigre). Con esas novedades y con la certeza de que el jueves 23 volverá a jugar con los puntos, los Auriazules intensificarán su preparación en los próximos días. Porque, al fin y al cabo, las enormes desprolijidades de AFA no son suficientes para desinflar la gran ilusión que ronda el barrio Don Francisco.

EL PORTUARIO SE PREPARA CON MUCHA ILUSIÓN PARA EL CLAUSURA (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO).