EMPATÓ BOCA En el cierre de la jornada de ayer de la 11ª fecha, Boca Juniors igualó 0-0 como local ante Defensa y Justicia en una floja actuación colectiva. De esa manera, el Xeneize no pudo avanzar casilleros en la tabla y se encuentra en 9º lugar, a ocho puntos de los líderes Lanús y Talleres. El conjunto cordobés superó 2-1 como local a Platense y volvió a subirse a la cima de las posiciones junto al Granate, que el lunes había vencido 1-0 a Independiente en Avellaneda. Este martes, además, Sergio Rondina debutó con triunfo (2-0 sobre Atlético Tucumán) como DT de Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras Arsenal y Colón empataron 0-0 en Sarandí.



JUEGA RIVER Hoy concluirá esta 11ª fecha del Campeonato 2021 de la LPF con el duelo que River Plate sostendrá como visitante ante Newells desde las 21.00 horas. El Millonario tendrá la oportunidad de quedar tercero en las posiciones y de volver a ubicarse a dos unidades de los líderes. Antes se jugarán otros tres encuentros: Unión (todavía sin el campanense Nicolás Blandi entre los convocados) vs Estudiantes (14.15), Argentinos vs Patronato (16.30) y Banfield vs Rosario Central (18.45). MESSI, EN CHAMPIONS Este miércoles, Lionel Messi jugará su primer partido de Champions League con el Paris Saint Germain, que visitará al Brujas de Bélgica (16.00; ESPN). Incluso, podría compartir formación con Neymar y Mbappé por primera vez. Además, la jornada de hoy tiene otros duelos muy interesantes como Atlético Madrid vs Porto, Inter de Italia vs Real Madrid, Liverpool vs Milan y Manchester City vs Lepizig. Ayer, en tanto, Barcelona sufrió un duro golpe de realidad: en su primer partido de Champions pos Messi fue superado 3-0 en el Camp Nou por Bayern Munich. Además, Young Boys de Suiza sorprendió al darle vuelta el partido al Manchester United (ganaba con gol de Cristiano Ronaldo). Los demás resultados de este martes fueron: Sevilla 1-1 Salzburgo, Chelsea 1-0 Zenit, Dinamo Kiev 0-0 Benfica, Lille 0-0 Wolfsburgo, Malmo 0-3 Juventus (gol de Paulo Dybala, de penal) y Villarreal 2-2 Atalanta. NARANJA EN PUNTA Ayer se disputaron los siete partidos de la novena fecha del Torneo Clausura de la Primera C que no se había podido disputar la semana pasada por las lluvias. Y el gran ganador de la jornada fue Berazategui, que goleó 4-1 como visitante a San Martín (B) y se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones, postergando a Laferrere (había igualado 2-2 con Midland) y a Ituzaingó (cayó ayer 3-1 con Deportivo Español). Los demás resultados de este martes fueron: Victoriano Arenas 0-2 Real Pilar, Luján 1-2 Dock Sud, El Porvenir 0-3 Argentino (M), Sportivo Italiano 1-1 Leandro N. Alem y Atlas 1-1 Claypole. GRAN ARRANQUE La Selección Argentina de Futsal, campeona del mundo en Colombia 2016, arrancó la defensa del título con un contundente 11-0 sobre Estados Unidos en la primera fecha del Grupo F del Mundial de Lituania 2021. Alan Brandi (4), Maxi Rescia (2), Ángel Claudino (2), Leandro Cuzzolino, Santiago Basile y Cristian Borruto convirtieron los goles albicelestes. En el otro partido del Grupo F, Irán venció 3-2 a Serbia, próximo rival argentino, el viernes desde las 14.00.