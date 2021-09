Estrellas Amarillas: se colocó el primer cartel de concientización vial

P U B L I C





Fue con un acto encabezado por el grupo Madres Unidas de Campana en la zona del Campito. "Es importante que cada vez que vean un cartel se den cuentan que acá falleció alguien muy importante", expresó Fabiana Gómez en diálogo con los medios de comunicación. Las Estrellas Amarillas señalan el lugar en el que se produjo un siniestro vial en el que alguien perdió la vida. Detrás de cada estrella hay padres y madres que lloran a un hijo, hijos que se quedaron sin padres, hermanos y amigos que perdieron a alguien amado. A partir de una decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el año pasado se dispuso que el símbolo forme parte de las señales viales que los conductores deben identificar en el examen teórico para obtener y renovar la licencia de conducir. Todos los centros emisores de la Licencia Nacional incorporarán el símbolo a su material de estudio y a sus preguntas de evaluación. Ayer por la tarde, en nuestra ciudad se colocó el primer cartel que reemplaza las estrellas pintadas en los lugares de accidentes. Fue con un acto en Luis Costa y Marconi (campito de Siderca) que encabezó Fabiana Gómez, presidenta de Madres Unidas de Campana acompañada por familiares y amigos. El primer nombre que se colocó fue el de su hijo: Gonzalo Martínez. "Hoy fue un día muy especial. Como mamá se me cruzó la vida, se me cruzaron muchos recuerdos y ver tanta gente que no esperaba fue muy emocionante" expresó visiblemente emocionada Fabiana Gómez. Se adelantó que esta semana se colocarán diez carteles. "Todo a su debido tiempo, le pedimos a la gente que tenga paciencia. Todas las estrellas que hemos pintada van a ser reemplazadas por carteles" y agrega "es importante que cada que vean un cartel se den cuentan que acá falleció alguien muy importante". A nivel país hay 161.000 estrellas pintadas y más de 500 grupos de Estrellas Amarillas. "No es solamente recordar a nuestros hijos sino que es para tomar precaución. Que se tome conciencia de que la vida es una sola. Que es feo venir a pintar una estrella, en este caso ver el nombre en un cartel, tenemos que aprender a vivir sin ellos, no es fácil nos cuesta cada día", sintetizó Gómez. En el marco de este encuentro, Fabiana adelantó la tradicional suelta de globos que se realizará el mes próximo, aun la fecha esta a confirmar. "Casi diez años que vengo con la lucha del dolor que transformé en amor. Por suerte hay mucha gente que me acompaña, tengo un grupo maravilloso y estoy orgullosa ya que estamos todos unidos por la misma causa".

Fabiana Gómez, presidenta de Madres Unidas de Campana

#Video estrellas amarillas, serán reemplazadas por carteles en los lugares de los accidentes. Así lo expresó Fabiana Gómez, presidenta de Madres Unidas de #Campana en la colocación del primer cartel en Luis Costa y Marconi. pic.twitter.com/N1IxaHj5qQ — Daniel Trila (@dantrila) September 16, 2021