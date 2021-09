Según hicieron público, también asistirían autoridades del Municipio de Campana y representantes de los campos fumigadores. Hace una semana se confirmó en análisis de laboratorio la presencia del herbicida en el cuerpo de tres personas. Este viernes los vecinos de Los Pioneros afectados por la fumigación con glifosato en campos aledaños serán recibidos por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso-Administrativo Nº1, Mónica Ayerbe. Así lo hicieron conocer los vecinos reunidos en la agrupación "Pioneros por el agua". Señalaron además que participarán de la audiencia autoridades del Municipio de Campana y representantes de los campos que estarían utilizando el glifosato, un controvertido herbicida que la Agencia Internacional para Investigación contra el Cáncer que depende de la Organización Mundial de la Salud clasifica como "probablemente cancerígeno para los humanos". En comunicación con La Auténtica Defensa, desde "Pioneros por el agua" manifestaron expectativas por la reunión con la jueza aunque afirmaron no saber de antemano el contenido de la reunión ni su objetivo de fondo. Estos vecinos de Los Pioneros y Jardín de Los Pioneros habían apuntado contra Ayerbe por suspender la aplicación de un artículo de la ordenanza municipal 5792 que establece una distancia mínima de 1.000 metros con cualquier área urbana para aplicar glifosato. La decisión de la jueza fue luego ratificada por la Cámara competente. Sin embargo, el grupo luego atribuyó responsabilidades al Municipio, tras denunciar que pese a que algunas parcelas habían quedado excluidas de la decisión judicial y por lo tanto no tenían autorización para usar el agroquímico, lo hicieron igual con la luz verde de la Municipalidad. Si bien la denuncia por la fumigación con glifosato no es nueva, el tema volvió a cobrar notoriedad cuando se supo que una niña de tres tiene el agroquímico en su cuerpo, según los resultados de una serie de análisis de orina que vecinos de Los Pioneros y Jardín de Los Pioneros encomendaron a un laboratorio especializado. Además de la menor, se confirmó que otras dos personas presentaron restos de glifosato en las muestras de orina remitidas al instituto de análisis Fares Taie de Mar del Plata, entidad con más de 60 años de trayectoria a la que fueron remitidos tras ser asesorados por profesionales de nuestra región. En junio, los vecinos denunciantes habían sido informados por la Facultad de Agronomía de la UBA de la presencia de glifosato en seis muestras de agua provenientes de Jardín de los Pioneros y Los Pioneros. El laboratorio de la prestigiosa casa de estudios superiores también reveló contaminación de AMPA, una sustancia que se genera a partir de la degradación del glifosato por la acción de microorganismos, en cinco de estas muestras.

