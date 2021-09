Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CLOACAS TAPADAS "Hace más de 20 días que tenemos las cloacas tapadas en la calle Alferi e Interno Jujuy (barrio Vitramu 2), eso implica el desborde de agua servida las 24 horas. Hemos hecho el reclamo a ABSA y al CEMAV pero no tenemos solución. Se pueden imaginar que ahora se sumó la lluvia. Estamos cansados de que vienen destapan y al mes siguiente estamos otra vez igual. Por favor necesitamos una solución" escribe Yanina. SUFREN DE BAJA PRESIÓN Calle Chacabuco al 800 (Villa nueva). Quiero hacer reclamo por la falta presión de agua. Es una vergüenza como si uno no pagara" muestra Walter. SEMÁFORO ROTO "Este semáforo está ubicado en la calle Chacabuco y Varela (barrio Villanueva). Hace más o menos diez días que no funciona. Es un peligro ya que está la entrada y salida de dicho barrio" escribe Héctor.





#ALaComunidad se encontró un perrito en Otamendi EuroAmerica, es mediano, de orejas largas, color marroncito negro y blanco, parece bien cuidado y al respirar emite un ronquido. Contacto: Gonzalo 3484535984. Gracias por compartir!!! pic.twitter.com/nF6FfbUBXb — Daniel Trila (@dantrila) September 16, 2021