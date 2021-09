Dra. Cecilia López @dra_cecilialopez





Lic. Irina Reboni @mireh_salud Método TISO (Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad) ¿Por qué tratamiento quirúrgico y no médico? Una pregunta frecuente cuando vienen al consultorio es ¿Porqué tratamiento quirúrgico y no médico? "Yo no quiero una operación, quiero un tratamiento médico", y esto es totalmente entendible y respetable. Nadie va a indicar un tratamiento que el paciente no quiera realizar, al menos en Obesidad se consensua, pero cada paciente debe saber las posibilidades de éxitos y fracasos, comparativamente, por ejemplo, en el caso que un paciente que llega a la consulta con un cuadro de Apendicitis la indicación es quirúrgica y nadie se niega, quizás por ser más frecuente y es sabido que no existe otro tratamiento. Los tratamientos para la Obesidad han sido estudiados extensamente ya sabemos con números y cifras cuál es la efectividad que se puede esperar con ciertos tratamientos en ciertos tipos de Obesidad. Cuando la Obesidad es Severa la posibilidad de que resuelva con un tratamiento solo médico-nutricional, sin uso de medicamento o la opción de cirugía o balón gástrico, es del 3% o sea el 97% fallará, es muy importante informar, ya que la efectividad del tratamiento con Cirugía Bariátrica es del 80%, por esta razón es importante evaluar cuáles son sus posibilidades de éxitos. Es decir, si un paciente quiere resolver en forma definitiva su Obesidad Severa o mórbida la opción más estudiada y certera será la Cirugía Bariátrica. También debemos informar que puede haber una reganancia de peso a los 3 años de la cirugía. El éxito final del tratamiento de la obesidad radica en tener bases sólidas (cambio de hábitos en relación a la alimentación y al no sedentarismo) y sostener en el tiempo dichos cambios. Debe ser siempre abordado de un Equipo experimentado integrado por Cirujano, Gastroenterólogo-Endoscopista, Psicólogo, Psiquiatra, Endocrinólogo y/o Diabetólogo y Nutricionista. Ahora bien ,lo que habitualmente pasa es que cuando el paciente realiza la cirugía se sigue controlando por un año aproximadamente, debiendo continuar con el TRATAMIENTO de por vida, si se entiende que es una enfermedad crónica, como la Hipertensión Arterial o la Diabetes que se controlan, también la Obesidad debe controlarse y más luego de la elección quirúrgica, no sólo por el tratamiento medicamentoso postcirugía, sino, para decir que es un éxito la elección debe mantenerse ese descenso durante 5 años.

