VOLVIÓ A SUBIR

El dólar blue volvió a subir y cotizó a $185 para la venta, mientras el Banco Central volvió a comprar divisas por cuarto día consecutivo. El tipo de cambio en el circuito financiero informal avanzó nuevamente y sumó $2,5 frente al martes. Si bien el día después de las PASO había bajado $4 ante el resultado adverso del Gobierno en las elecciones, desde este martes registró un rebote. En dos jornadas, el blue experimentó un avance equivalente a $4, al frenar la tendencia negativa de ruedas atrás. De ese modo, con los últimos aumentos, borró la disminución expuesta en el inicio de semana. En medio de un mal clima en el Gobierno y diversas versiones sobre cambios en el Gabinete, el dólar libre se acerca al pico de 2021, de $187,50, registrado el jueves pasado. A pesar de los aumentos, todavía se mantiene alejado del máximo histórico de $195 al que llegó en octubre pasado, en plena crisis cambiaria.

EN RECUPERACIÓN

La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó en julio un promedio del 64,1%, superior en siete puntos porcentuales a igual período del año anterior, informó el INDEC. El indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria disminuyó levemente respecto de junio pasado, cuando había registrado un promedio del 64,9%.

Los bloques sectoriales que presentan en julio niveles de utilización superiores al nivel general fueron las industrias metálicas básicas, con 81%; papel y cartón, 77,7%; y elaboración de insumos para la construcción, 77,2%. Le siguieron la refinación del petróleo, con una utilización del 72,1%, y sustancias y productos químicos, 70,2%.

En julio del año pasado el indicador había alcanzado un promedio del 56,8%.

HAY TIEMPO

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que hasta este jueves habrá tiempo para pagar con descuento del 20% la quinta y última cuota del Impuesto a los Automotores, es decir, las patentes. En ese marco, la entidad del Gobierno bonaerense comunicó que quienes paguen en término la patentes ARBA tendrán una bonificación del 10% y un 10% adicional, si están suscriptos al envío de la boleta por mail o adheridos al sistema de débito automático. A la par, los contribuyentes que ya están registrados a estas modalidades, obtendrán la bonificación sin necesidad de hacer ningún trámite, a la hora de pagar las patentes ARBA ante la entidad bonaerense. Para pagar sus impuestos sin perder los beneficios, las personas podrán realizarlo por la página web del organismo, www.arba.gob.ar, con tarjeta de crédito, o también, a través del homebanking o por cajero automático luego de obtener el código para el pago electrónico.

LIBERADA

La falsa médica Giselle Rímolo fue liberada este miércoles, tras haber sido condenada a nueve años de prisión por los delitos de homicidio culposo de una paciente, ejercicio ilegal de la medicina y tráfico de medicamentos. Rímolo fue beneficiada con la libertad condicional, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal número 7 dispusiera esa cantidad de años como pena en agosto de 2012. La falsa médica se retiró acompañada por su marido y recomenzará su vida en la casa de Don Torcuato, según confirmó su abogado Roberto Schlagel. Aunque la sentencia fue en 2012, recién quedó firme en noviembre del 2017.

ABIERTAS

El Gobierno de Chile anunció este miércoles que reabrirá sus fronteras a extranjeros a partir del próximo 1º de octubre, esto a causa de la disminución de casos confirmados de la Covid-19. Asimismo, las autoridades chilenas pedirán a los viajeros un certificado de vacunación, así como una prueba de PCR negativa de no más de 72 horas de realizada y un seguro médico. De igual forma, los hoteles de tránsito no estarán disponibles en esa fecha por lo que los que arriben al país andino tendrán que guardar aislamiento por cinco días en caso de contar con pase de movilidad y siete de no contar con dicho documento. En cualquier caso tiene que declarar la vivienda donde se encontrará.