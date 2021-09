El juzgado federal de Campana ordenó la detención y dispuso la prisión preventiva de los dos acusados, quienes están bajo arresto domiciliario. Un tercero fue procesado por encubrimiento.

El Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso la semana pasada la detención y el procesamiento con prisión preventiva de dos expolicías por el asesinato de cinco militantes de la organización Montoneros perpetrados el 12 de abril de 1975, y procesó a un tercero por encubrir los crímenes. En el caso interviene el fiscal federal Sebastián Bringas.

El juez procesó al ex Agente de la Comisaría 3ra de General Sarmiento, Carlos Leguizamón, y al ex Oficial Subinspector de la Unidad Regional Tigre, Hermes Acuña, por el delito de homicidio doblemente agravado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en cinco hechos y ordenó que transiten la detención bajo la modalidad de arresto domiciliario. En tanto, el ex Oficial Principal de la comisaría de Campana, Samuel Bunge Diamante -quien permanece en libertad-, fue procesado por encubrimiento, en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público. Además, los tres imputados fueron embargados en $10 millones cada uno.

La "Masacre de Río Luján" ocurrió el 12 de abril de 1975 cuando los militantes de la organización Montoneros Carlos Fernando Lagrutta, Carlos Pablo Molinas Benuzzi, Carlos Alberto Tuda, Luis Arnaldo Oscar Bocco y Guillermo Adelio Rodríguez fueron asesinados por la Policía de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Lagrutta, Molinas Benuzzi, Tuda, Bocco y Rodríguez, una vez detenidos, fueron ultimados en un descampado por el personal policial, debido a su pertenencia a la organización Montoneros, a pesar de haberse entregado y estar en un estado de indefensión frente a las autoridades policiales.

En esa época, se instruyó un sumario policial con intervención de la comisaría de Campana y del Juzgado Federal de San Nicolás, que culminó el 28 de abril de 1980 con un sobreseimiento definitivo de los policías. Sin embargo, en la actualidad se observó que existió una coordinación para ocultar cómo ocurrieron en realidad las muertes: el titular de la Comisaría de Campana, el comisario Inspector Juan Pedro Ruseckaite y el médico policial Carlos Antonio Quetglaz -ambos fallecidos- en conjunto con el entonces oficial principal Samuel Bunge Diamante, designado como instructor sumariante, fraguaron el sumario en connivencia con el personal policial que participó del enfrentamiento armado, entre ellos Carlos Leguizamón y Hermes Acuña. En tanto, los ocho agentes policiales restantes, que participaron del suceso, fallecieron.