Efemérides del día de la fecha, 16 de Septiembre

DÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS Instituido mediante la Ley Nº 10.671 en el año 1998, en este día se recuerda "La noche de los lápices" y se reflexiona sobre los Derechos Humanos y la Democracia en las escuelas. Este hecho ocurrió en el año 1976, durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), cuando efectivos policiales y del Batallón 601 secuestraron a 10 estudiantes de La Plata. El año anterior, los adolescentes, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de la Juventud Guevarista, habían participado de manifestaciones que reclamaban el Boleto Estudiantil Secundario lo que provocó que la dictadura los marcara como "delincuentes subversivos". Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero, Claudio de Acha, Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz fueron secuestrados y torturados en distintos centros clandestinos de detención como el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Los últimos cuatro sobrevivieron y los demás continúan desaparecidos.



DIEGO MARADONA DEBUTA OFICIALMENTE EN NAPOLI Corría el año 1984 cuando Diego Maradona fue presentado en Napoli, ante 80 mil hinchas, en el Estadio San Paolo (actual Estadio Diego Armando Maradona): "Quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles, porque son como era yo cuando vivía en Buenos Aires" declaró en ese entonces. Tras su paso por el Barcelona, el jugador de 23 años fue recibido con alegría porque, en el campeonato anterior, el equipo italiano se había salvado del descenso por un punto. Su debut oficial fue en la derrota 3 a 1 frente a Hellas Verona por la primera fecha de la Serie A; previamente, Maradona había vestido la camiseta de Napoli en un amistoso contra River que finalizó en empate 0 a 0. Esa temporada Napoli se posicionó en el octavo lugar y "Pelusa" se convirtió en uno de los máximos goleadores con 14 tantos. Después de consagrarse campeón del mundo en el memorable Mundial México 1986, Maradona se ganó el corazón de los napolitanos al ser la figura indiscutible del equipo que conquistó su primer "Scudetto" (1986/87) y la Copa Italia (1986/87): "Lo hicimos nosotros, desde abajo, algo bien de laburante. Me hubiera gustado que todos vieran cómo lo festejamos, lo celebramos más que cualquier otro equipo, fue un ´scudetto´ de toda la ciudad". Más adelante, consiguió su segundo "Scudetto" (1989/90) y la Supercopa de Italia (1990) además se consagró campeón de la Copa de la UEFA (1988/89). Se despidió del Napoli en el año 1991 en la derrota 4 a 1 frente a Sampdoria (convirtió el gol del descuento desde el punto de penal).



"DON´T WANNA LOSE YOU" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1989, el sencillo "Don´t wanna lose you" de Gloria Estefan destronaba a "Hangin´ tough" de "New kids on the block" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Cuts both ways" (1989) y compuesto por la cantante cubano-estadounidense, la canción fue uno de los primeros éxitos de la artista.