Hoy festejamos nuestros 20 Años en FM

Por Luis María Bruno









El Pique de la semana Veinte años transcurrieron ya desde aquel 12 de Septiembre de 2001 cuando por primera vez salía al aire el Semanario del Pescador, en aquella ocasión desde los estudios de FM Santa María 91.3 mhz donde permanecimos por un año para posteriormente mudarnos de dial a FM SIMPLE 97.3 mhz donde estamos desde entonces. Así de a poco fuimos entrando en los hogares de todos los amantes de este deporte. Muchos amigos, colaboradores y colegas de distintos medios han pasado a lo largo de todo este tiempo por el Semanario, siempre bien informando a nuestros seguidores con respecto al estado del pique, recreos, camping, turismo, exposiciones y concursos de pesca. Hoy nuestro programa cuenta con la colaboración de destacados periodistas como los señores Daniel Console del diario "Oral del Pescador", Horacio Pascuariello del suplemento deportivo del diario Crónica, Jorge Virgilio de "Planeta Pesca Radio" desde Tandil, columnista también de revista Weekend y responsable de los piques semanales de su edición digital. Contando también con la información semanal de distintos pesqueros y guías de pesca amigos de lagunas, ríos y la costa atlántica. De la misma manera el 11 de septiembre pasado cumplimos 18 años de nuestro primer programa televisivo, el que salió al aire desde los estudios de Cablevisión Tele Delta en la vecina localidad de Zárate bajo la dirección del Sr. Dardo Burgueño. Programa este que nos permitió llevarles a todos nuestros seguidores y a sus hogares todas imágenes de nuestras jornadas de pesca y viajes que realizábamos a distintos concursos de pesca y exposiciones. Posteriormente nuestro programa televisivo se mantuvo al aire por varios años en Cablevisión Canal 15 Campana y en la actualidad a través de nuestro canal de YouTube, así como también por www.campanateve.com.ar y como siempre en nuestra página Web www.semanariopescador.com la que en la actualidad ya ha superado las 22.576.299 páginas visitadas. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros auspiciantes, quienes confiaron y confían en nosotros y a los que estamos sumamente agradecidos, así como también a los directivos de los distintos medios que nos abrieron las puertas para mostrarnos al público en general, como en el caso de la Editorial La Autentica Defensa en la cual escribimos nuestra columna semanal desde el primer día. A todos mil gracias. Villa Paranacito prov. Entre Ríos: "Hola Luis cómo estás, bueno mira acá el pejerrey en el río Uruguay ya prácticamente está desapareciendo, el sábado metimos solamente diez pejerreyes en todo el día y bueno las tarariras como te decía en informes anteriores de a poquito se van activando. Ya pudimos meter unas cuantas capturas con señuelos, aunque todavía están muy duras y se dan mejores respuestas con carnadas. Esperemos a ver qué pasa ahora después de estos días de lluvias en estos quince días de transición que nos faltan, ya que creció el agua y se volvió a enfriar un poco y esto nos cambia todo el panorama. Te dejo un gran abrazo Luis para vos y todos los seguidores del Semanario, Gustavo Ramondegui". Esquina – Corrientes: "Hola Luis María cómo estás. Bueno te comento lo siguiente, el río Paraná creció bastante y cuando crece, por lo general, se corta el pique, esto fue a partir del viernes o sábado de la semana pasada se cortó el pique, por lo que se sacaba muy pocas piezas y dorados bastantes chicos, por lo que no estuvo bueno. Después llovió un montón, llovió en toda la provincia así que creció el río Corrientes y desde entonces está muy difícil la pesca. Esperemos que se componga el tiempo y comience a bajar nuevamente el Paraná, para que se componga la pesca. Bueno Luis María es todo lo que tengo para comentarte y veremos qué pasa el fin de semana. Les dejo un gran abrazo y hasta la próxima semana. Jorge Baldi". Concepción del Uruguay, prov. Entre Ríos: "Hola Luis María, un saludo para vos y todos los amigos del Semanario del Pescador. Bueno Luis te comento que la pesca en estos últimos días sigue muy floja, se han dado algunas capturas de dorados y bogas pero en poca cantidades y tamaños chicos nada para destacar. El río continúa variando la altura permanentemente o sea no se estabiliza, así que bueno como te imaginarás con todos esos movimientos de aguas no son buenos para la pesca y creemos que eso es lo que está influyendo negativamente en el pique. Este es el informe de la pesca y estado del río en estos días, un fuerte abrazo Pablo Fender". Concordia – Prov. Entre Ríos: "Hola Luis María y amigos del Semanario del Pescador, Cacho Toller desde Concordia. Por acá la verdad es que está en la altura óptima el río Uruguay, en los cuatro metros cincuenta. La verdad que es una altura espectacular para la pesca del dorado, anduvimos pescando el fin de semana con el río más bajo y la verdad que estuvo muy bueno el pique del dorado, está tomando bien la carnada y bueno cuando no largan agua le hacemos trolling. El tema es que deriva muy despacio la lancha y no da para pescar bien con carnada. La boga está entrando, las primeras recién, pero de tamaño muy chico. Calculamos que si sigue el calor acá que está bastante templado el clima van a empezar a arribar en diez o quince días más las primeras bogas lindas de esta temporada. Un gran saludo para todos". Santa Fe – lagunas la Soraida y la Picasa: "Hola Luis María, un saludo para vos y un saludo para todos los amigos pescadores que siguen al Semanario del Pescador, Eduardo Gambini desde el Sur de Santa Fe para informarte el estado del pique en nuestras lagunas. Esta semana con muy buenas noticias gracias a Dios, ya que se empezó a activar el pejerrey en laguna la Soraida de Villa Cañas pesquero Luis Rovea. Bueno realmente a partir del viernes pasado comenzamos hacer pruebas a ver si ya estaba picando y realmente si ya empezó a moverse el pescado grande. El pescado que todos están buscando, pescado de 400 a 900 gramos está picando bien firme, así que bueno sábado y domingo se pescó bárbaro, no mucha cantidad pero sí una excelente calidad. Como todos sabemos la pesca está habilitada sábados, domingos y feriados por el tema de la veda, así que esperamos a todos los amigos pescadores que quieran sacarse unos buenos matungos aprovechar este fin de temporada en la laguna la Soraida que para mí promete ser excepcional. Con respecto a la laguna la Picasa, ubicada al sur de Santa Fe, localidad de San Gregorio, la pesca sigue firme con buenas cantidades de capturas, también se empezó a mover el pescado grande. En cada salida es común meter un par de pescados muy muy buenos, hay mucha cantidad de pejerreyes medianitos y chicos en la Picasa así que el pique es constante y la cuota está asegurada. El único inconveniente que tiene la laguna son los fuertes vientos que complican la navegación y muchas veces hay que suspender las salidas o cerrar los pesqueros, porque realmente se torna muy peligrosa. Bueno Luis María un saludo a vos y a todos los amigos pescadores". Carmelo – República Oriental del Uruguay: "Cómo anda Luis, mire acá por la zona nuestra hasta el fin de semana el pejerrey también un día sí, un día no, así se estaba dando. Cerca de Carmelo no hay muchas cantidades, pero buenos tamaños. Ya para el lado de Anchorena y Conchillas allí sí hay muy buen pejerrey y mucha cantidad y tamaño. Y el bagre de mar en el mismo sistema cerca acá de la vuelta un día sí, un día no, pero cuando se da son muy buenos portes de bagres y el día que come hay bastante, pero reitero estos son datos del fin de semana. Bueno Luis un saludo y gran abrazo Cristian Banchero". En nuestro programa televisivo Nº 897 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra salida de pesca en aguas del Paraná Bravo y el Alférez Nelson Page, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Luis María Bruno director y conductor del Semanario del Pescador.