La joven de nuestra ciudad se impuso en la categoría Junior durante la séptima fecha de Kart Plus, desarrollada en el kartódromo de Zárate. La carrera ya es pasado y desde lo más alto del podio del kartódromo de Zárate, Constanza Toledo (13 años) baja rápidamente para concretar con mamá Zulema y papá Gabriel un abrazo que se hace interminable. La felicidad la desborda. "Estoy muy contenta, necesitaba un resultado como éste para terminar con esa racha adversa y creo que llegó en el momento justo como para pensar que todavía estamos con la posibilidad de pelear el campeonato", comenta la joven de nuestra ciudad tras conquistar el triunfo en la clase Junior durante la séptima jornada de Kart Plus en la que batalló mano a mano con Tomás Pellettieri, líder del campeonato. -Estás en una clase muy competitiva -Sin dudas, hay varios chicos que andan muy bien y ellos también están en un buen momento. Sé que no será fácil el camino a desarrollar. -Competís contra varones. ¿Cómo juega eso a la hora de correr? -Cada uno juega su rol. El respeto existe dentro y fuera de la pista, pero en competencia cada uno va a pelear por lo suyo y está bien, así debe ser. Nadie te va a regalar un lugar por ser una dama, jajaja… Todos corremos para ganar. -¿Alguna vez te sentiste discriminada en este ambiente mayoritariamente de hombres? -No, para nada. Con algunos tengo más afinidad que con otros, pero siempre dentro de los recaudos lógicos. -Alguna vez, hablando con tu amiga Ludmila Rodríguez, ella me dijo que los hombres no se bancan que ustedes le ganen una carrera. ¿Pensás igual? -Jajaja… Siempre tan directa ella. Voy a tratar de ser lo más correcta posible, pero creo que lo que dice mi amiga es así, tal cual: no les gusta que les ganemos. Pero también entiendo que a nadie le gusta que le ganen una competencia, así que, partiendo desde ese lugar, el enojo es lógico. Quizás se potencia por ser una de nosotras. -¿Y cómo creés que manejan las mujeres en nuestro país? -Entiendo que hay de todo. Una vez alguien me dijo que (Juan María) Traverso decía que las mujeres manejaban muy bien hasta que un día empezaron a copiar a los hombres y que, desde entonces, cometen los mismos errores, como hablar por teléfono o tomar mate mientras manejan. O sea, ahora somos iguales, jejeje… Es un tema a revisar para nosotros. -Coni, tu abuelo Antonio corrió; tu tío Damián corre; y tu padre trabaja desde siempre en motores. ¿Llevar el apellido Toledo te condiciona, te mete presión o te motiva? -Lindo tema. Te lo resumo así: que esté corriendo, en principio, seguramente tiene que ver con todo lo que vos estás diciendo, porque esta pasión está en los genes. Después, a mí la verdad no me quita nada de lo que pueda hacer desde arriba del karting, no me mete presión ni me motiva. Uno hace lo que sabe. Y te digo más: cuando el semáforo pasa de rojo a verde me olvido de todo y hago lo mío. -¿No creés que miren en vos a la nieta de o a la sobrina de o a la hija de cuanto estás en pista? -Nunca lo pensé. De todos ellos siempre conseguí escuchar sus consejos, los cuales tomo con mucho cariño y respeto. -¿Qué te dicen tus amigas respecto a tu participación en la alta competencia? -Algunas están pendientes de lo que me pasa cuando corro y otras es como que no logran entender qué hago arriba de un karting, jajaja… Pero las entiendo, porque no conocen la pasión que provoca este deporte. -¿Cómo te ves en el futuro? ¿Está la idea de seguir en el automovilismo? -La idea está: me gustaría poder llegar a un fórmula o a un auto con techo, pero depende de muchas situaciones. Las ganas están, no tengo ninguna duda de que quiero correr en otra categoría más grande. El tiempo dirá hasta dónde se podrá llegar. -¿A quién le dedicas este podio en Kart Plus? -Uy… Son muchos, no me voy a acordar de todos, pero lo redondeo así: a mi equipo, a mi familia y a mis amigos. Así nadie se siente enojado, je. Con esa sonrisa final se retira Constanza, junto a esas trenzas que ya son un clásico en cada carrera. Con esa sonrisa y esas trenzas que, de alguna manera, simbolizan tanto sus apenas 13 años como esa rebeldía típica de su edad.



CONI TOLEDO, UNA APASIONADA QUE SUEÑA EN GRANDE DENTRO DEL AUTOMOVILISMO.