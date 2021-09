Breves: Deportivas

MILLA, CON OPTIMISMO Luego de subirse al podio en los "200 Kilómetros de Buenos Aires", el campanense Matías Milla (Renault Castrol Team) hizo un balance muy positivo de esa presentación: "Veníamos andando muy bien y, por una situación u otra, no habíamos podido redondear un buen domingo. Por fin pudimos cerrar un fin de semana en el podio. Hicimos un excelente trabajo junto a Jorge (Barrio) y estoy muy feliz por el resultado final", señaló en declaraciones a la página oficial del Súper TC2000. "El podio nos dio muchísimos puntos en el campeonato, que nos vienen muy bien. Ahora se vienen carreras muy difíciles porque entramos en la zona de penalización y seremos recargados con dos puestos. Vamos a tener que ser muy rápidos en la clasificación para tratar de largar lo más adelante posible y sortear bien esta circunstancia. Tuvimos una excelente performance en Buenos Aires, el auto anduvo muy rápido y ahora viene una pista que me gusta mucho", agregó en relación a la novena fecha de la temporada, que se desarrollará en El Villicum de San Juan el 25 y 26 de septiembre.



SUPERBIKE EN SAN JUAN El Campeonato Mundial de Superbike volverá a disputarse en la Argentina, en el marco de la 12° ronda de la Temporada 2021, en el Circuito Internacional San Juan Villicum, del 15 al 17 de octubre próximos. El evento fue confirmado por Dorna WSBK Organization (DWO), Grupo OSD y el Gobierno de San Juan, por lo que se llevará a cabo por tercera vez en suelo argentino, con "protocolos estrictos y aforos específicos" a raíz de la pandemia de coronavirus. Además, se firmó un acuerdo para la presencia del Mundial por dos años más en el Circuito San Juan Villicum, según afirmó Jorge Chica, secretario de Deportes de esa provincia. BOLMARO ES NBA El cordobés Leandro Bolmaro fue oficializado ayer como nuevo jugador de Minnesota Timberwolves y se convirtió en el cuarto argentino con contrato vigente en la NBA (Facundo Campazzo en Denver Nuggets; Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder; y Luca Vildoza en New York Knicks son los otros tres). Con 21 años recién cumplidos, Bolmaro, quien firmó un contrato de cuatro años por casi 12 millones de dólares, logra dar un nuevo salto en su carrera luego de su paso por Barcelona de España y los Juegos Olímpicos de Tokio.



NADAL, "COJO" El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, reveló este miércoles que no esperaba encontrarse "cojo" a esta altura de su vida. El manacorí padece una enfermedad crónica llamada síndrome de Müller-Weiss en su pie izquierdo: es degenerativa y es una anomalía en el desarrollo del tejido del escafoide tarsiano. "En el guión de mi carrera no estaba encontrarme cojo, pero de todas maneras me siento fuerte en lo mental porque siempre encontré la forma de salir adelante, y lo volveré a hacer", expresó el jugador de 35 años, quien ganó 13 títulos en Roland Garros y acumula 20 Grand Slams, al igual que Roger Federer y Novak Djokovic. Sin embargo, Nadal no juega desde el Abierto de Francia (cayó en semifinales frente al serbio) y ya anunció que no regresará al circuito hasta 2021.