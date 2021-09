» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 17/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Avanza el nuevo colector cloacal del barrio Lubo









Ya se construyen los primeros 50 metros. Se trata de la segunda etapa de la obra que garantizará el buen funcionamiento de la red actual y que permitirá, a futuro, extender el servicio hacia los barrios La Esperanza y La Argentina. El Municipio comenzó esta semana con la construcción de la segunda etapa del colector cloacal que mejorará el sistema del barrio Lubo y, a futuro, posibilitará extender la red domiciliaria hacia otros vecinos del lugar como también de La Esperanza y La Argentina. Los trabajos comenzaron sobre la calle Modarelli, a la altura de La Rioja, donde ya se colocaron los primeros 50 metros de caño de la nueva red que se construye en los niveles adecuados para que los desechos cloacales se expulsen directamente hacia la planta depuradora situada sobre ruta 6. "Afortunadamente, luego de más de 15 días donde el clima no nos acompañó, pudimos arrancar con esta obra fundamental porque permitirá reemplazar la planta de bombeo y dar a los vecinos la tranquilidad de que la red funcione normalmente", expresó el intendente Sebastián Abella al acercarse al lugar para supervisar la obra junto a la directora General de Obras de Ingeniería, Luciana Lombardi. Al respecto, el jefe comunal explicó que el nuevo colector cloacal se construye en los niveles adecuados para garantizar la expulsión directa de los residuos cloacales hacia la planta depuradora sobre ruta 6. Y, permitirá, en una siguiente etapa, extender la red cloacal a los vecinos de la zona que aún no cuentan con este vital servicio. "Estamos solucionando un problema histórico. De aquellos vecinos que sufren diariamente los inconvenientes de las cloacas como también de aquellos que piden por el servicio. Todavía no están los fondos para ampliar la red pero mi desafío es gestionarlos una vez que esté completa la obra", concluyó Abella. La primera etapa de esta obra se extendió sobre la calle Gandhi desde la calle Falucho hasta el colector existente en Gavazzi y Avda. 6 de Julio.

El Intendente supervisó los trabajos que se desarrollaron en la calle Modarelli.





Abella se interiorizó sobre los trabajos.