Este sábado se inaugura el Polideportivo cerrado del Campana Boat Club

La estructura de 1.500 metros cuadrados alberga una cancha de handball de medidas oficiales y también a las dos canchas de pádel preexistentes que ahora quedaron techadas. "Contar con un solo gimnasio cubierto trababa toda la activad del club", explicó el presidente Gerardo De Franceschi. El Campana Boat Club se prepara para vivir mañana una jornada histórica. Incluso, hasta se sumó la banda de la Prefectura Naval Argentina al evento. Es que este sábado, desde las 10:30 horas, se realizará la inauguración del Polideportivo cerrado que llevará el nombre de "Miguel Ángel Turbarelo Vigna", en homenaje al recordado ex presidente de la institución. En este marco, además del acto protocolar, habrá dos partidos de exhibición de los que participarán la Primera Damas y Caballeros que compiten en la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), que son los beneficiarios directos del recinto y de ahora en más podrán ser locales en su propia cancha. "El handball lo trajo al club el profesor Pablo Ortiz hace unos 10 años, y hoy sólo esa actividad involucra a unos 200 socios", explica el presidente del CBC, Gerardo De Franceschi y recuerda que la primera vez que hablaron de techar el playón fue en el 2017. Entonces se pusieron a trabajar: "Había varias ideas en carpeta, incluyendo la Guardería de Lanchas que, en términos financieros era lo más racional porque genera recursos genuinos con los alquileres. Pero lo cierto es que el contar con un solo gimnasio cubierto trababa toda la activad del club y nos inclinamos por ese lado. Esto no es sólo una cancha de handball techada: acá se va a poder practicar también Papi Futbol, Vóley, Tenis. Incluso, las chicas del Hockey se van a poder entrenar. Claramente, también será un espacio para fiestas, de ser necesario", agrega el titular de la entidad. La obra llevó varias etapas, y contó con el involucramiento activo de Víctor Manuel Balbi, titular de VMB Construcciones, empresa especializada en servicios metalmecánicos y montaje de galpones. "Lamentablemente falleció en marzo pasado por Covid 19 y no lo pudo ver terminado. Víctor no era socio del club, pero estaba vinculado emocionalmente con nosotros porque de chico sí lo fue. Entonces, tomó el asunto como un tema personal y nos acompañó todo lo que pudo, incluyendo el financiamiento, o haciendo siempre una de más sin pedir nada a cambio. Un tipazo. Él también se merece un gran reconocimiento. Su hijo, Mauro nos bancó y nos ayudó para techar la segunda cancha de paddle. Nos dijo que era lo que quería su padre", recuerda De Franceschi. A cualquier conocedor que ingrese al polideportivo le llamará la atención el volumen de las columnas y las cabriadas de metal. "Están sobredimensionadas, porque estábamos para techar, pero no sabíamos cuándo podríamos continuar con el cerramiento. Entonces definimos todo para que soporte vientos de hasta 500 kilómetros por hora, 200 más de lo necesaria", detalla el Presidente del CBC. El resto es historia conocida: se pudo concretar el cerramiento e, incluso, techar las dos canchas de paddle contiguas, que fueron integradas a la estructura que suma unos 1.500 metros cubiertos. "El piso fue también un desafío, para encontrar la mejor solución al menor precio posible. El original era hormigón, como el de la calle, pero menos grueso, claro. Estuvo muchos años a la intemperie y sufrió degradaciones en varios sectores: se veían las piedras. Incluso había paños rajados o desnivelados. Todo eso se cubrió con un material epóxico para nivelar y luego aplicamos una pintura especial para deportes. Tiene muy buen grip y además amortigua los eventuales raspones por fricción. La fuerza motriz, el tablero de control y la instalación de la iluminación LED las hicimos con personal de Mantenimiento del club. Ya están los arcos para la inauguración del sábado, pero seguimos trabajando: vamos a poner gradas, inicialmente para 200 personas sentadas. Y claro, la pintura de marcación y artefactos asociados para el resto de las actividades deportivas", concluyó De Franceschi sobre este nuevo espacio cerrado que le permite al Campana Boat Club dar un salto enorme en su infraestructura deportiva.

