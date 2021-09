El Sindicato Municipal reclama la repartura de paritarias

Señalaron que los representantes del Ejecutivo no se presentaron a ninguna de las cuatro reuniones que se programaron. "El Municipio vuelve a darle la espalda a los trabajadores", afirmó Carlos Barrichi, secretario general del gremio. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, Carlos Barrichi, denunció que el Municipio no se está presentando a las reuniones para la reapertura de paritarias. El líder gremial señaló que representantes del Gobierno local faltaron a tres reuniones pedidas por el Sindicato e, incluso, que habrían estado ausentes de una cuarta propuesta por ellos mismos. Antes esta situación, Barrichi aseguró que "el Municipio vuelve a darle la espalda a sus trabajadores". "El Ejecutivo Municipal no se presentó a las tres reuniones convocadas por el Gremio donde solicitaba la reapertura de paritarias", comentó Barrichi. Y continuó: "Luego el Municipio convoca a reunión para el día miércoles 15 en el edificio de la Biblioteca Municipal donde deben concurrir los representantes paritarios del Ejecutivo y del gremio para evaluar el desfasaje que produjo el índice de inflación en el primer semestre del año, y para sorpresa del gremio tampoco se presentaron, aún siendo los anfitriones, como tampoco dieron una explicación de por qué no concurrieron". "Mientras tanto los trabajadores siguen esperando que el Ejecutivo se decida a sentarse a dialogar para darle una solución a la difícil situación por la que están pasando", afirmó el referente sindical. El Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Municipales acordaron las paritarias de este año en marzo con un aumento para todo el personal del 29%, además del pase a planta de 140 trabajadores temporarios y el ascenso de unos 950. La suba se pautó en tramos: un 10% que se pagó con los haberes de marzo, 3% se efectivizó en los meses de junio y agosto, teniéndose que repetir en octubre y noviembre, y finalmente habrá un 7% para diciembre. Ahora, desde el gremio denuncian "el incumplimiento reiterado por parte del Ejecutivo Municipal de asistir a las reuniones programadas" para rever estos aumentos. "Esto demuestra la falta de sensibilidad y una total falta de respeto hacia los trabajadores, quienes nuevamente sufren el ajuste permanente de esta administración de foráneos que no son de Campana y hacen que cada vez más los trabajadores pierdan poder adquisitivo, limitando el poder de compra de los trabajadores debido a la caída del salario con respecto a la inflación", sostuvo Barrichi. Según expresó el secretario general, "es una exigencia del gremio y de los trabajadores al Ejecutivo Municipal una reunión urgente para la reapertura de la negociación paritaria para una recuperación de un salario que ha quedado muy retrasado".

