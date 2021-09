Efemérides del día de la fecha, 17 de Septiembre

DÍA DEL PROFESOR

En este día se conmemora el fallecimiento del educador, escritor, periodista e historiador José Manuel Estrada a la vez que se homenajea a los profesores por su vocación y dedicación. Nacido el 13 de julio del año 1842 en Buenos Aires, Estrada estudió en el Colegio de San Francisco, institución en la que aprendió teología y forjó su fe católica. En el año 1858 fue galardonado con el primer premio de un concurso de Historia del Liceo Literario por su obra sobre el descubrimiento de América. Luego comenzó a publicar artículos periodísticos en "La Guirnalda", "La Paz" y "Las novedades". Con el correr de los años escribió obras sobre la historia, la educación y la política del país destacándose "El catolicismo y la democracia" (1862) y "Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII" (1865).

En el año 1866 ejerció la docencia en la Escuela Normal de Profesores, donde dio conferencias sobre la historia argentina y, dos años después, publicó el libro "Lecciones de Historia de la República Argentina". Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores y Jefe del Departamento General de Escuelas; además fue titular de la cátedra de Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires (institución en la que fue rector) y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Falleció en el año 1894 en Asunción, Paraguay.

FALLECE "CHINA" ZORRILLA

Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz nació el 14 de marzo del año 1922 en Montevideo, Uruguay. Su carrera artística inició en el año 1943 cuando actuó en la obra "La Anunciación a María" de Paul Claudel con el grupo teatral Ars Pulcra de la Asociación de Estudiantes Católicos. Cuatro años después, obtuvo una beca para estudiar en la Real Academia de Arte Dramático en Reino Unido. En el año 1949 regresó a Uruguay y debutó en la obra "Una familia feliz" de Antonio Larreta en la Comedia Nacional Uruguaya.

A lo largo de los años, actuó en más de 80 obras de teatro, entre las cuales se pueden mencionar "Bodas de sangre" de Federico García Lorca, "Sueño de una noche de verano" de William Shakespeare y "La gaviota" de Antón Chéjov. Más adelante, en el año 1961, fundó, junto a Antonio Larreta y Enrique Guarnero, el Teatro de la Ciudad de Montevideo. En el año 1971 arribó a nuestro país y protagonizó la película "Un guapo del 900"; a ésta le siguieron "La Maffia" (1972), "Los gauchos judíos" (1974), "Darse cuenta" (1984), "Esperando la carroza" (1985) y "Elsa y Fred" (2005), entre otras.

Falleció en el año 2014 en Montevideo, Uruguay.

SE LANZA "FIRST BAND ON THE MOON"

Un día como hoy en el año 1996, "The Cardigans" lanzaban su tercer disco "First band on the moon". Producido por Tore Johansson e integrado por canciones compuestas por la banda sueca, el disco se destacó por los sencillos "Been it", "Lovefool" y "Your new cuckoo".