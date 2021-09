» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 17/sep/2021 de La Auténtica Defensa. Pacientes con linfomas buscan priorizar la atención en pandemia









El pasado miércoles se conmemoró una nueva edición del Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma. Esta iniciativa de la Lymphoma Coalition (una alianza mundial de asociaciones de pacientes con linfomas) tiene por objetivo incrementar el conocimiento por parte de la población sobre esta enfermedad que afecta mundialmente a 1 de cada 5.000 personas, para poder reconocer sus síntomas a tiempo, permitiendo un diagnóstico precoz de la misma. Bajo el lema No podemos esperar, las acciones en nuestro país fueron organizadas una vez más por Linfomas Argentina (ACLA), asociación de pacientes que representa a Argentina en la Lymphoma Coalition. A partir de las recomendaciones de aislamiento preventivo por el Covid 19, las acciones de este año se focalizaron en la comunicación digital. La campaña contó con acciones de comunicación para poner fin a las consecuencias no deseadas que la pandemia ha tenido en la comunidad de pacientes con linfoma y además contó con los testimonios de pacientes y familiares en las redes sociales de la asociación. El cierre consistió en un evento virtual que contó con testimonios motivacionales de diferentes pacientes en remisión y familiares. Algunos de ellos contaron cómo fue recibir y tratarse durante la pandemia y profundizaron en el reclamo por los tratamientos tardíos. Además, se dieron a conocer los diferentes reclamos hacia las autoridades para que los pacientes puedan acceder a su tratamiento en tiempo y forma. El encuentro finalizó con un show musical de la cantante Yanina Bulgheroni, paciente en remisión desde hace 26 años. Acerca de los linfomas Los linfomas son un tipo de cáncer del sistema linfático, el cual está compuesto por los ganglios y una extensa red de vasos que los conectan, denominados vasos linfáticos. Estos órganos forman parte del sistema inmunológico, que se encarga de la defensa del organismo. Los ganglios linfáticos se distribuyen por todo el cuerpo. Algunos son accesibles a la palpación (cuello, axilas, ingles) y otros son profundos, hallándose en el interior del tórax y del abdomen. Los linfomas se dividen en dos grandes grupos: Linfoma de Hodgkin (también conocido como "enfermedad de Hodgkin") y los Linfomas No Hodgkin (LNH) que son los de mayor incidencia. Estos últimos se dividen a su vez en cerca de 60 subtipos diferentes. Los más comunes son: Linfoma folicular, Linfoma difuso de células B grandes, Linfoma linfocítico de células pequeñas, Linfoma de células del manto, Linfoma de Burkitt, Linfoma de células T, Linfoma cutáneo de células T; entre otros. En conjunto, los linfomas afectan a 1 de cada 5.000 personas a nivel mundial. La mayor parte de ellas tienen altas probabilidades de curación si son diagnosticadas y tratadas a tiempo. Conocer los síntomas es sumamente importante. Según un estudio realizado por la Lymphoma Coalition en los 69 países en los que tiene representación: - El 75% de los diagnosticados no conocía los síntomas. - Los pacientes con diagnostico precoz tienen 70% de probabilidad de supervivencia a 5 años. Esa probabilidad decae al 58% de los pacientes con diagnostico en estadio avanzado. - El 58% de los pacientes tardaron 6 meses en concurrir al médico después del 1º síntoma. - El 73% desconocía la enfermedad. - El 62% fue diagnosticado erróneamente. - Sólo el 20% había sospechado la enfermedad antes del diagnóstico (el promedio global es del 27%). - Cada 90 segundos se diagnostica a una persona con LNH en el mundo, y produce 200 mil muertes al año. Síntomas: Lo primero que se debe observar es el crecimiento (generalmente indoloro) de uno o varios ganglios linfáticos. Pero como el mismo puede obedecer a otros factores o puede no estar accesible a la palpación, es importante estar atentos a la presencia persistente de otros síntomas que están asociados a los linfomas, sin que haya otro motivo que justifique su aparición: - Sudoración nocturna - Aumento de la temperatura hasta los 38 grados por la noche - Pérdida de peso - Escalofríos - Fatiga / falta de energía - Pérdida del apetito - Tos - Picazón persistente en todo el cuerpo y/o erupciones - Falta de aire - Dolor de cabeza

Para mayor información: www.linfomasargentina.org