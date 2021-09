Finalmente, el Auriazul enfrentará a Muñiz el martes en cancha de Lugano. El árbitro será Juan Cruz Robledo. Así, la primera del Clausura se jugará entre lunes y martes. Son 48 horas menos las que separan a Puerto Nuevo de su debut en el Torneo Clausura de la Primera D: es que su partido de la primera fecha frente a Muñiz como visitante fue reprogramado y no se jugará el jueves 23, sino el martes 21, finalmente. Y también se modificó el escenario: en vez de jugarse en cancha de Deportivo Malvinas se disputará en el estadio de Atlético Lugano, en Tapiales, donde el campeón del Apertura iniciará un camino que puede culminar con el ascenso a la Primera C. Con esta modificación, la primera fecha del Torneo Clausura de la Primera D se desarrollará entre lunes y martes próximo y permitirá, si los astros se alinean, que el Portuario pueda ser local el fin de semana en su compromiso correspondiente a la segunda jornada (recibirá a Juventud Unida), algo que no iba a poder ocurrir si debutaba recién el jueves. Además de esta reprogramación, la Asociación del Fútbol Argenino (AFA) también confirmó las autoridades del encuentro frente a Muñiz: el árbitro será Juan Cruz Robledo, como asistentes estarán Max Muller y Mariela Martino y el cuarto será Matías Bignoli.



EN LA PRIMERA RUEDA, EL PORTUARIO VENCIÓ 2-0 A MUÑIZ EN CAMPANA. TORNEO CLAUSURA – FECHA 1 LUNES 20 - 15.00 horas: Liniers vs Def. de Cambaceres / Fernando Cruz - 15.00 horas: Centro Español vs Lugano / Néstor Barrios - 15.00 horas: Central Ballester vs Sp. Barracas / Guido Mascheroni - 15.00 horas: Juv. Unida vs Deportivo Paraguayo / Hermes Gigante MARTES 21 - 15.00 horas: Argentino (R) vs Yupanqui / Nicolás Mastroieni - 15.00 horas: Muñiz vs Puerto Nuevo / Juan Cruz Robledo