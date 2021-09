El Violeta será local mañana, buscando cortar su racha negativa. Francisco Nouet retornará a la alineación titular. Hoy comienza la fecha.

El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento antes de enfrentar mañana sábado a Santamarina de Tandil, en un partido correspondiente a la 26ª fecha del campeonato de la Primera Nacional.

El Violeta busca cortar una racha de cuatro juegos sin victorias (dos empates y dos derrotas) y también necesita cambiar la pobre imagen que dejó frente a Defensores de Belgrano, encuentro que despertó rumores sobre la continuidad de Marcelo Franchini en el cargo.

Para recibir al Aurinegro, el DT volverá a contar con Francisco Nouet, quien regresará a la alineación titular, por lo que Fernando Bersano retrocedería nuevamente al lateral izquierdo.

El potencial respecto a Bersano se debe a que el entrenador probó variantes tácticas y una de ellas es la posibilidad de que el equipo juegue con tres marcadores centrales en la última línea defensiva (un sistema que Franchini ya utilizó en la primera rueda y del que ha echado mano en los segundos tiempos frente a San Telmo y Defensores de Belgrano).

Independientemente de esa posibilidad, todo indica que Zaid Romero continuará como titular, ya sea como stopper por izquierda (en caso de línea de tres) o como segundo marcador central (en caso de línea de cuatro).

Así, las dos variables entre un sistema (4-1-4-1) y otro (3-4-3) serían las posiciones de Laureano Tello y el mencionado Bersano. En cambio, de mitad de cancha hacia adelante, Ezequiel D´Angelo, Lautaro Díaz, Francisco Nouet y Alejandro Gagliardi tendrían su lugar asegurado

Mientras tanto, este viernes estará comenzando la 26ª fecha. Por la Zona A jugarán: Nueva Chicago vs Gimnasia de Mendoza (17.35) y Mitre vs Deportivo Maipú (21.00). Y por la Zona B se enfrentarán: Atlético de Rafaela vs Ferro Carril Oeste (15.30), Brown de Adrogué vs Güemes (15.35) y San Martín de San Juan vs Almagro (16.00).

En caso de haber un ganador en el duelo entre Brown y Güemes, ese equipo alcanzará en la cima a Barracas Central, que mañana recibirá a Gimnasia de Jujuy.



PANCHO NOUET CUMPLIÓ SU SANCIÓN TRAS SER EXPULSADO FRENTE A SAN TELMO.

JUVENILES E INFANTILES

Este sábado, las categorías juveniles de Villa Dálmine se estarán enfrentando a Estudiantes de Buenos Aires por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Juvenil de la Primera Nacional que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En tanto, el domingo volverán a la acción de AFA las categorías infantiles. El Violeta integra la Zona 6 del certamen junto a San Miguel, Colegiales, Franja de Oro, Real Pilar, Tristán Suárez, Deportivo Armenio e Ituzaingo.