Comenzaron nuevas obras de asfalto en Otamendi

"Hace 5 años, el barrio estaba abandonado y hoy vive una realidad totalmente distinta", aseguró el intendente Abella, tras supervisar el inicio de los trabajos en seis cuadras. El intendente Sebastián Abella aseguró que el barrio Otamendi vive una transformación histórica luego de décadas de abandono, tras supervisar nuevas obras de asfalto en la zona. "Estamos muy contentos de seguir realizando obras de asfalto en este barrio que vive un cambio muy significativo desde el 2015. Porque hace 5 años, Otamendi estaba abandonado y hoy vive una realidad totalmente distinta", enfatizó. Según detalló la directora de Obras de Ingeniería Urbana del Municipio, Luciana Lombardi, en esta oportunidad, el asfalto avanza por las calles Gil Gómez, De Peón y Gigena, entre Forlani y Castaño, y luego se hará por Gil Gómez, De Peón y Gigena, entre Pettiti y Rippa. "Con estas seis cuadras vamos a completar el anillo de hormigón que hicimos perimetral. Todas las cuadras internas del barrio van a quedar asfaltadas", expresó el jefe comunal a la vez que ponderó las gestiones llevadas adelante por el Municipio para alcanzar el 70% de las calles del barrio con asfalto y pavimento. "Otamendi pasó de no tener prácticamente ninguna calle pavimentada a sumar más de 50. Y lo hicimos desde la nada porque cuando llegamos a la gestión solo tenía el ingreso hasta la estación del ferrocarril y un corredor hacia la escuela. Pasaron gobiernos de todos los colores, pasaron gestiones de más de un periodo, y nunca hicieron nada por este barrio". Abella además remarcó que con el pavimento los vecinos "viven distinto" ya que resuelve muchos inconvenientes de la vida diaria y le permite al Municipio ahorrar en su economía "porque mantener una calle de tosca bien perfilada, bien entoscada y regada es más costoso que hacer una obra de esta magnitud". "Nosotros lo entendemos así y por eso estamos avanzando en un plan de asfalto integral. Tenemos el desafió de terminar con las calles de tierra", confió. Y concluyó cuestionando a quienes le decían a los vecinos "que si votaban a Abella, no íbamos a tener más el acompañamiento del gobierno Nacional y Provincial. Campana no iba a tener obras. Y las estamos viendo, están acá, son reales".

Con estas nuevas seis cuadras se completa el anillo de hormigón perimetral en otamendi.





El jefe comunal supervisó la obra junto a la directora General de Obras de Ingeniería, Luciana Lombardi.





Los vecinos agradecieron al jefe comunal el asfalto.