Se enfrentan desde las 15.30 horas en la cancha de Chiclana y Luis Costa, por la séptima fecha del campeonato de Tercera División de la URBA. Después del larguísimo parate por la pandemia de coronavirus, el rugby del Club Ciudad de Campana fue retomando ritmo competitivo en el Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y hoy estará afrontando un compromiso muy especial: el clásico zonal frente a Náutico Arsenal Zárate. El partido, correspondiente a la séptima fecha del campeonato de Tercera División, se disputará desde las 15.30 horas en la cancha de Chiclana y Luis Costa. Antes, a partir de las 13.45 horas, se enfrentarán los equipos de Intermedia. El Tricolor llega a este encuentro luego de igualar 15-15 como visitante ante Beromama. Así, su campaña marca tres victorias, una igualdad y dos derrotas hasta el momento (se ubica en el 7º puesto con 14 puntos). Por su parte, el elenco zarateño llegará a Campana luego de cosechar su primer triunfo de la temporada: el pasado sábado goleó 55-12 a Ezeiza RC y ahora cuenta con una victoria, un empate y cuatro derrotas (está 9º con 9 unidades). Los demás partidos de la jornada de Tercera División serán: Ezeiza RC vs San José, Municipalidad de Vicente López vs Tiro Federal de Baradero, Los Pinos vs Los Molinos, Banco Hipotecario vs Porteño y Varela Jr. vs Beromama. Mientras tanto, las posiciones de este campeonato se encuentran de la siguiente manera: 1) Los Pinos, 26 puntos; 2) Varela Jr y Porteño, 25 puntos; 4) Banco Hipotecario, 21 puntos; 5) Los Molinos, 20 puntos; 6) Beromama, 16 puntos; 7) Ciudad de Campana, 14 puntos; 8) Municipalidad de Vicente López, 11 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 9 puntos; 10) San José, 4 puntos; 11) Ezeiza RC, 1 punto; 12) Tiro Federal de Baradero, sin puntos.

EL TRICOLOR NECESITA EL TRIUNFO PARA NO DESPRENDERSE DEL LOTE DE EQUIPOS QUE PELEAN LAS PRIMERAS POSICIONES. PUMAS, POR LA REVANCHA Este sábado, desde las 7.05 horas, el Seleccionado Argentino enfrentará a Nueva Zelanda en su cuarta presentación del Rugby Championship 2021. Para Los Pumas será la revancha del duelo que el pasado sábado perdieron 39-0 ante los mismos All Blacks. Al menos para mejorar la imagen que dejaron en aquella oportunidad. Esta vez, el head coach definió la siguiente formación titular: Facundo Gigena, Julián Montoya, Santiago Medrano; Matías Alemanno, Tomás Lavinini; Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero; y Juan Cruz Mallía.