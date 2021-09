P U B L I C





El Violeta busca dejar atrás las dudas de este presente para tratar de pensar a futuro con más certezas. El partido comenzará a las 15.00 horas y será dirigido por Julio Barraza. El DT Marcelo Franchini podría variar el esquema táctico. Esta tarde, Villa Dálmine recibirá la visita de Santamarina de Tandil en un partido correspondiente a la 26ª fecha de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, que comenzará a las 15.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con arbitraje de Julio Barraza. Muy lejos de la pelea por, al menos, ingresar a la próxima edición de la Copa Argentina (debería terminar entre los ocho primeros) y en una temporada sin descensos, el presente del Violeta queda reducido a un futuro que suma cada vez más incertidumbre. Es que las presentaciones ante All Boys, San Telmo y Defensores de Belgrano dejaron muchas dudas en lo futbolístico y, sobre todo, respecto a la continuidad de Marcelo Franchini al frente del equipo. No tanto para lo que resta del actual certamen, sino para después, teniendo en cuenta que, no hace mucho tiempo atrás, todo indicaba que el DT iba a disponer de la oportunidad de armar su propio plantel para afrontar el próximo campeonato. Sin embargo, tras estas últimas fechas y luego que el propio entrenador diera muestras de disconformidad con este presente, ese futuro es toda una incógnita. Y este último cuarto de campeonato será decisivo en ese sentido. Por lo pronto, lo dicho: Villa Dálmine (último de la Zona B) recibirá a Santamarina (anteúltimo) buscando cambiar la imagen que viene mostrando. Y para ello, Franchini podría modificar el sistema táctico a partir de la presencia de tres marcadores centrales y con el retorno de Francisco Nouet. Una variante que ya probó tanto ante San Telmo como frente a Defensores de Belgrano en sendos segundos tiempos. De confirmarse esta posibilidad, Laureano Tello dejaría el lateral derecho y pasaría al mediocampo, su hábitat natural. Mientras que la principal duda estaría entre tres jugadores para dos posiciones que se repartirían Santiago Moyano, Ezequiel D´Angelo y Fernando Bersano, al tiempo que Germán Díaz dejaría la alineación titular. Así, la probable formación del Violeta para esta tarde sería: Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Moyano o D´Angelo, Bersano o D´Angelo; Lautaro Díaz, Alejandro Gagliardi y Francisco Nouet. Con estos nombres, el sistema táctico podría ser el habitual 4-1-4-1 como así también el 3-4-3 que pareciera asomar de entrada para este duelo y que podría transformarse en un 5-4-1 en el retroceso defensivo. La nómina de convocados se completa con Ezequiel Navarro Montoya, Agustín Stancato, Facundo Rizzi, Facundo Lando, Franco Costantino, Lucas Cajes y Juan Cruz Franzoni. Por su parte, Santamarina llega a Campana en un muy flojo momento también: solo ganó uno de sus últimos 13 partidos. Por ello ha sumado apenas 8 de los últimos 39 puntos que disputó (20% de efectividad). De esa manera, el conjunto de Tandil (que había logrado 18 puntos en las primeras doce fechas) se fue hundiendo en el fondo de la tabla de la Zona B y hoy ocupa la anteúltima posición, a cuatro puntos de distancia del Violeta, que se encuentra en el último lugar.

EL VIOLETA ARRASTRA UNA RACHA DE CUATRO JUEGOS SIN VICTORIAS, CON DOS EMPATES Y DOS DERROTAS. EL HISTORIAL: OCHO SIN GANAR Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 10. En 9 partidos, Villa Dálmine consiguió una sola victoria. Santamarina ganó en 6 ocasiones e igualaron 2 veces. El Violeta marcó 5 goles, mientras el Aurinegro convirtió 17. EN CAMPANA. Jugaron 3 partidos, con un triunfo por lado y un empate. Y con 3 goles señalados por cada conjunto. EN TANDIL. En seis partidos, Villa Dálmine (2 goles) apenas cosechó un empate como visitante. Santamarina (14 goles) ganó los restantes cinco. PRIMERA RUEDA. El pasado domingo 9 de mayo, por la 9ª fecha del actual campeonato, Santamarina se impuso 2-0 con goles de Thiago Beltrán y Matías Kabalín. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 8 partidos sin victorias frente al conjunto de Tandil, con 2 empates 6 derrotas. La única victoria sobre Santamarina se produjo en Campana y en el primer enfrentamiento entre ambos: fue el martes 24 de marzo de 2015, por la 7ª fecha de la B Nacional, cuando se impuso 1-0 con gol de Matías Nouet. SE RECUPERÓ GÜEMES Después de ocho partidos sin victorias (cinco empates y tres derrotas), Güemes de Santiago del Estero no solo volvió a festejar, sino que, además, alcanzó nuevamente la cima de las posiciones de la Zona B. El Gaucho venció 3-1 como visitante a Brown de Adrogué e igualó la línea de Barracas Central (41 puntos), privando de esa posibilidad al Tricolor (38). Ayer, en el inicio de esta 26ª fecha, también jugaron: Atlético de Rafaela 1-1 Ferro Carril Oeste (en La Crema fue titular el campanense Federico Recalde) y San Martín de San Juan 1-1 Almagro. Este sábado, además de Villa Dálmine vs Santamarina, jugarán: Barracas Central vs Gimnasia de Jujuy y Guillermo Brown de Puerto Madryn vs Deportivo Morón. En tanto, en el arranque de la fecha de la Zona A, Gimnasia de Mendoza le ganó 2-1 como visitante a Nueva Chicago y se ubicó en el cuarto lugar. Además, Mitre venció 3-1 a Deportivo Maipú de Mendoza. Hoy jugarán: Estudiantes (BA) vs Agropecuario, Chacarita vs Estudiantes (RC) y el líder Almirante Brown vs Deportivo Riestra.