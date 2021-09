Así lo manifestó el concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya, quien cuestionó a los concejales Romano y Calle y al sindicalista Villarreal. "Estamos llegando a octubre y además de no cumplir con su palabra, jugaron con la esperanza de miles de desempleados", dijo. El concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya, quien buscará renovar su banca en las elecciones de noviembre, indicó que "la reactivación de la obra de la Termoeléctrica II fue otra falsa promesa del kirchnerismo". "Diez meses atrás, los concejales Romano y Calle y el sindicalista Villarreal anunciaron con bombos y platillos que en el primer semestre de este año iban a poner en marcha el proyecto y la realidad es que estamos llegando a octubre y está totalmente frenado y sin novedades", cuestionó. Siguiendo con esta línea, el edil sostuvo que "es muy triste que, en medio de la crisis social y económica que estamos atravesando por las malas políticas del presidente Fernández, no se cumpla con lo prometido". Para cerrar, Amaya lamentó que "ante este difícil contexto, hay miles de vecinos desempleados y el kirchnerismo juega con sus esperanzas y necesidades con la intencionalidad de conseguir algún voto más".

