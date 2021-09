P U B L I C









José Abel Perdomo

Sin duda el resultado de las elecciones del domingo significó un duro golpe para el gobierno que no lo esperaba pese al evidente deterioro en la condición de vida de amplios sectores de nuestra sociedad que ya no dan más y no pueden seguir esperando. A la hora de tratar de interpretar los resultados de las PASO debemos tener en cuenta que son múltiples los motivos que llevaron a los ciudadanos a votar tal como lo hicieron e incluso a no votar. No se debe soslayar que fue una elección en pandemia lo que seguramente ha tenido una importante influencia en la menor participación registrada desde que existe esta forma de elegir los candidatos de las distintas fuerzas políticas. Si bien es cierto que la pandemia está durando muchísimo más que lo esperado y que el FMI pretende imponer condiciones inaceptables para gran parte de la clase media y los sectores populares lo que demora concretar un acuerdo razonable, lo cierto es que hasta ahora el gobierno no ha cumplido la mayoría de sus compromisos por las cuales fue votado. Reiteradamente escuchamos que los salarios iban a mejorar su poder de compra y que los que menos tienen serían los que más rápidamente mejorarían sus condiciones de vida cuando los más humildes sólo reciben migajas y si consiguen trabajo con lo que ganan no pueden salir de la pobreza. Les Fernández deben entender que el pueblo está cansado de haber sido engañado con promesas incumplidas y el tiempo de espera se agotó. Seguramente sus deseos son verdaderos pero vale recordar aquello de que "el infierno está empedrado de buenas intenciones". También este resultado ha demostrado que la unidad del peronismo no es imbatible ni siquiera con los aliados con los que se conformó un frente meramente electoral porque poco o nada se los ha tenido en cuenta a la hora de discutir las acciones de gobierno que las hubieran enriquecido en beneficio colectivo. Resulta incomprensible que un gobierno que se pretende popular haya tenido que esperar un revés electoral para recién entonces escuchar la voz del pueblo mientras todo indica que desde el primer día se lo pasa escuchando los reclamos de los grupos más concentrados de la economía a los que trata con guantes de seda cediendo a muchísimas de sus pretensiones. Lo acontecido demuestra que es necesario construir e institucionalizar canales de participación democrática que acorte lo máximo posible la distancia entre gobernados y gobernantes que es lo mismo que decir entre pueblo y gobierno para evitar desviaciones intencionales o no. De todas formas más vale tarde que nunca y como las vacunas es de esperar que las soluciones lleguen lo más rápido posible y se distribuyan de manera equitativa entre toda la población dando prioridad a los sectores más vulnerables Es alarmante ver como Juntos por el Cambio y sus acólitos mediáticos pretenden obligar al gobierno a seguir ya su política neoliberal por haber ganado las PASO sin esperar a las elecciones generales de noviembre. En realidad se trata de una elección donde se eligieron los candidatos que participarán por la renovación de la mitad de los cuerpos legislativos y lo demás es pura especulación. Curiosamente en los festejos de Juntos por el Cambio por su triunfo electoral se pudo escuchar el canto kirchnerista "Vamos a volver" con el acompañamiento del sonido de los bombos. ¿Será cierto que como dice esa vieja canción Ódiame "que tan solo se odia lo querido?