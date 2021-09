Coronavirus: cuatro nuevos casos en Campana

Por primera vez en más de tres semanas, el promedio de los últimos siete días no descendió en la ciudad. Igualmente, sigue siendo ínfimo: 2,1. La Secretaría de Salud municipal informó ayer cuatro nuevos positivos de coronavirus en la ciudad, que ahora acumula 16.123 casos totales desde que inició la pandemia. Con la cifra de este viernes se produjo una situación que no se daba desde el pasado 24 de agosto: subió el promedio de los últimos siete días en Campana. Igualmente, sigue siendo un valor ínfimo: pasó de 1,9 a 2,1 (llegó a ser de 117,3 en mayo pasado). Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud continúa sin notificar nuevos fallecidos en el distrito, por lo que la ciudad llegó a 22 días sin decesos (la última muerte local se reportó el jueves 26 de agosto). Por ello, la cifra de víctimas fatales en Campana se mantiene en 305 y la tasa de letalidad del distrito sigue siendo 1,89%. INFORME PROVINCIAL Ayer no se actualizó la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que seguía presentando a nuestra ciudad con 15.846 casos totales (297 menos que los indicados a nivel local) y también con 306 fallecidos (una muerte más que las señaladas hasta el momento por la Secretaria de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 4 nuevos positivos y 11 altas médicas. De esa manera, la vecina ciudad acumula ahora 15.669 casos totales que se dividen en 152 casos activos, 15.125 recuperados y 392 fallecidos. En tanto, Exaltación de la Cruz reportó ayer solamente 3 altas médicas, por lo que ahora suma 4.132 casos totales que se dividen en 33 que se encuentran activos, 4.017 que se han recuperado y 82 que han fallecido.

