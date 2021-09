P U B L I C





GANÓ CRISTINA La vicepresidenta Cristina Kirchner resultó la gran ganadora del reparto de cargos en el nuevo Gabinete Nacional que confirmó el presidente Alberto Fernández, tras una semana de extrema tensión que comenzó el domingo cuando el Frente de Todos perdió las PASO. La titular del Senado fue la armadora de la movida que inició el miércoles el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, cuando puso su renuncia a disposición del Presidente -a la que luego se sumaron otras- para presionar los cambios en el equipo ministerial. Esa jugada, de la que Alberto Fernández no estaba enterado, se dio después de una charla cara a cara con el jefe de Estado el martes por la noche, en la que habían acordado cambios, pero no se habían puesto de acuerdo en la velocidad que esas modificaciones debían tener. Para la Vicepresidenta, las salidas de algunos funcionarios debían ser inmediatas.



BAJA DE SUBSIDIOS El proyecto ingresado ahora al Congreso sobre el presupuesto 2022 proyecta en la partida destinada a servicios económicos en el rubro "energía, combustibles y minería" una reducción del 2,2% a 1,7% del PBI. Ese recorte representa una caída en el monto de los subsidios y consecuentemente un incremento en los cuadros tarifarios que será solventado por los usuarios y que podría llegar al 30% en el caso de las eléctricas. Durante este año, la partida presupuestaria para el sector eléctrico fue de 971.794 millones de pesos y la estimación para 2022 es elevarla a 1.024.718 millones, un 5 por ciento en términos nominales, lo que supone una caída de 0,5 puntos del PBI. PRE VIAJE El Programa PreViaje, que lanzó el Gobierno para estimular la actividad turística en todo el país, registró compras anticipadas por más de $ 4.000 millones en sólo dos días, se informó oficialmente ayer. La iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes ya registró aproximadamente 75 mil comprobantes ingresados por un valor de más de $4.000 millones: esto representa el 40% de los valores de la edición 2020, que duró tres meses. Por tal motivo, esa cartera destacó que "los primeros días tras la habilitación de la carga de facturas en la web del programa PreViaje están mostrando impactantes resultados". Los destinos más elegidos por los viajeros son Bariloche, Mar del Plata y El Calafate. INDAGATORIA El fiscal federal Ramiro González pidió las indagatorias de ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, entre ellos Javier Iguacel, ex Ministro de Energía, y Gustavo Lopetegui, ex secretario del área, por el presunto delito de "peculado" por la venta de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán, que habrían generado un perjuicio superior a los 300 millones de dólares. El fiscal pidió, además, al juez Sebastián Casanello, el embargo preventivo y la inhibición general de bienes de los imputados, con el objetivo de "asegurar el futuro decomiso" para cubrir el perjuicio que la venta de las centrales pudo haber ocasionado a las cuentas públicas. Según el cálculo efectuado por González, "el daño patrimonial sería de 337.147.391,30 de dólares".