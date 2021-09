Efemérides del día de la fecha, 18 de Septiembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIAL

Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 74/142 en el año 2019, en este día se resalta la importancia de la igualdad salarial en trabajos de igual valor a la vez que se insta a realizar acciones que reduzcan la brecha salarial: "Lograr la igualdad de remuneración es un hito importante para los derechos humanos y la igualdad de género". No obstante, se necesitarán 275 años para terminar con la brecha salarial en el mundo.

Según la ONU, las mujeres ganan 77 centavos mientras que los hombres ganan 1 dólar en un trabajo de igual valor. Además aproximadamente el 60% de las mujeres trabaja en la economía informal lo que las expone aún más a caer en la pobreza. "Las mujeres se concentran en trabajos peor remunerados y menos calificados, con mayor inseguridad laboral y una baja representación en los puestos de toma de decisiones". Por otra parte, a nivel nacional, el Observatorio de Políticas de Género estimó que, en trabajos formales, los ingresos de los hombres son un 30% mayor al de las mujeres y que, en trabajos informales, la brecha salarial llega al 35,6%.

FALLECE JIMI HENDRIX

James Marshall Hendrix nació el 27 de noviembre del año 1942 en Seattle, Estados Unidos. A los 15 años recibió su primera guitarra, instrumento que no tardó en dominar y que lo hizo trascender en la historia, y se unió a la banda "The Velvetones". Luego, su padre le regaló su primera guitarra eléctrica (Supro Ozark 1560S) con la que tocó en "The rocking kings". Más adelante, en el año 1961, se unió al Ejército y, en Fort Campbell (Kentucky), formó "The king casuals" con el bajista Billy Cox. Con el correr del tiempo, Hendrix fue guitarrista de Ike & Tina Turner, Little Richard y Sam Cooke, entre otros.

En el año 1966 formó su primera banda "Jimmy James and the Blue Flames" y, posteriormente, creó "The Jimi Hendrix Experience". Al año siguiente lanzó el disco "Are you experienced", el cual fue un gran éxito y se destacó con las canciones "Foxy Lady", "I Don´t live today" y "Manic depression"; a éste le siguieron "Axis: bold as love" (1967), "Electric ladyland" (1968) y "Band of Gypsys" (1970).

Falleció en el año 1970 en Londres, Inglaterra.

SE LANZA "HONEYMOON"

Un día como hoy en el año 2015, Lana del Rey lanzaba su cuarto álbum "Honeymoon". Producido por la cantante estadounidense junto a Rick Nowels e integrado por canciones compuestas por la artista con Nowels, el disco es un homenaje a Los Angeles: "Son muchas canciones descriptivas sobre conducir de noche y estar enamorado o no estarlo. Es como lo mismo de siempre". Entre las canciones se encuentran "Terrence loves you", "Salvatore", "Freak" y "High by the beach".