Julio N. Carreras

¿Se mezclaron las haciendas? ¿Nacerán novillos mestizos? Hay dos caminos. Pero se debe lograr que los argentinos vayan por un solo sendero, el de la paz y la concordia. "Un país se debe levantar como el ave Fénix de entre sus cenizas" o definitivamente el viento las diluye con sus ráfagas, logrando el ostracismo de las anarquías multitudinarias que surgen del rencor y las mezquinas intenciones minoritarias de quienes son adoradores del odio y verdugos del amor. Recuerden la frase: "Debemos recordar que en política ganar o perder es solo aprender". En la columna de este autor publicada el 24/08/2021 en LAD, se incluía un párrafo que hablaba de lo que se consideraba el padre de todas las controversias, diciendo: "El odio no es justificable desde el punto de vista racional porque atenta contra la posibilidad de diálogo, de la construcción común y de la interacción personal; es la venganza de la falta de amor, la venganza del cobarde, tanto como la palabra gritada es la voz del ignorante". "Aferrarse al odio es tomar veneno y esperar que la otra persona muera, es la cadena que nos ata al pasado y no nos deja vivir el presente". Debemos asumir nuestros errores, y no tratar de esconderlos en los errores ajenos. Alguna vez tenía que suceder que llegáramos al final del camino. Hoy se debe demostrar que los intereses particulares deben llegar a ponerse en segundo término, debiendo aunar los esfuerzos de todos para sobrellevar la tempestad de los sentimientos que terminarán haciendo naufragar nuestras más legítimas intenciones, El mundo se necesita. Todos son importantes. No hay que olvidar el refrán "hasta el pelo más finito hace su sombra en el suelo". Y por qué no, ya que la situación lo amerita, evocar las estrofas del Martín Fierro al decir de los Consejos: "Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera". Que me voy, que me quedo, que me mandas, que te mando, que son míos, que son tuyos, que me apoyan, que se van, y así podemos pasarnos una vida con las posibilidades para no ponernos de acuerdo. Pero también podemos sentarnos en una mesa detrás de un mate, pandemia aparte, y hacernos cada uno, una "mea culpa" en voz alta y escucharnos, como hace rato que dejaron de escucharse los argentinos, pues ya nadie escucha al otro, encerrado entre los cuatro pelos de su cabeza, ya sin reconocerse ni su cara en un espejo. Hagamos de una vez nuestro propio camino. Hubo una vez un rey guerrero que cada vez que surgía algún problema que podría llegar a terminar con su reinado, se encerraba en una sala de su castillo sin agua ni comida con sus generales y no salían hasta que encontraban la solución al problema. La vida comenzó hace…siglos. Desde sus inicios sucedieron cosas que enfrentaron hermanos con hermanos. Hoy estamos nuevamente nosotros en una disyuntiva de estas características. Y estoy seguro que en el lugar más superficial o en el más profundo, todos tenemos un atisbo de esta circunstancia y sabemos que es real, aunque no queramos reconocerlo. No está en el poder de nadie solucionar nada solo. Está en el poder de todos unidos y dejando de lado los prejuicios de las soberbias que son los verdaderos responsables de la actual situación.-