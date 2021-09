Más de la mitad de los argentinos usan la billetera digital como método de pago

P U B L I C





En América Latina, en promedio, el 31% los consumidores adopta métodos de pagos digitales. En ese sentido, Argentina está en el podio del ranking con un 52.5% de adopción. Luego le siguen México con un 38.2%, Perú con un 37.8%, Colombia con 37% y finalmente Brasil con un 33.3% Asimismo, un informe privado denominado "La comunicación y el seguimiento: dos marcos que diferencian la experiencia de compra del cliente", también destaca que en el país, el 64.5% utiliza tarjeta de crédito, 61.9% tarjeta de débito y un 36.0% opta por transferencias bancarias. Por otro lado, el estudio señala cuáles son los principales miedos de las personas al momento de usar estas herramientas tecnológicas. Así, el 68% de los indicó que su mayor temor son los fraudes con respecto a sus datos personales y financieros. También, un 42% afirmó que no le gusta ni registrarse ni proporcionar datos personales. El 19% dijo no confiar en los métodos de pago que ofrecen las tiendas y un 13% comentó que los métodos de pago disponibles no le resultan convenientes. Por último, en Latinoamérica, el 42% de los consumidores tuvo alguna experiencia negativa en la compra online. Las principales razones son: problemas con el producto, los plazos de entrega y la dificultad para la atención o comunicación sobre un pedido. De hecho, el 29% de los entrevistados indicó que prefiere otras opciones de atención que no sea vía telefónica y se sienten decepcionados cuando la atención telefónica es la única opción como canal de comunicación disponible con la tienda.



Fuente: https://www.perfil.com/