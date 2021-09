Claudio Valerio

"Tengo miedo de todo", le decía Johana a una de sus amigas. "Creo que por eso no obtengo nada y no llego a ninguna parte". El miedo nos obstaculiza y debemos procurar vencerlo. Y una forma de hacerlo es ejercitando el valor característico de quienes aman al Señor y lo siguen. Es el miedo que tanto nos entorpece nuestro avance y la mejor manera con que podemos superarlo es viviendo una relación de amor con Dios, y pasando el mayor tiempo posible en Su presencia. Cuanto mayor sea nuestro amor por el Señor, menos temor habrá en nuestros corazones. Seguros y en Sus manos, tendremos la confianza para seguir adelante, sin temores y preocupaciones; porque Nuestro amor por el Señor nos trae una gran sensación de seguridad; cosa que, después de todo, desconocen quienes no están al cuidado del Señor. Si frente a nosotros se presenta un fuerte vendaval, nada temeremos, porque no hay una gran tormenta que nos sea imposible pasar, dado que estaremos abrazados por el Dios del amor, quien nos ha asegurado que no debemos de temer, porque Él está con nosotros. El amor perfecto expulsa bien afuera todo temor, porque "en el amor no hay temor". Contrariamente, el temor produce tormento y, por tanto, el que teme no se perfecciona en el amor… ¡Amemos!; porque Dios nos amó primero y, sabiendo esta poderosa declaración, nadie podría tener miedo. "En el amor no hay temor, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora el temor produce tormento; por tanto, el que teme no se perfecciona en el amor. Amamos porque él nos amó primero" (1 Juan 4:18, 19). Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar