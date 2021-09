El joven campanense integrará uno de los botes que participará de "La Campanita". Meses después de competir en los Juegos Panamericanos de Lima tomó "una muy dura decisión": dejó la natación. Pero en noviembre pasado se largó con el remo. Entrena en Náutico Zárate, ya es parte de la Selección y no duda: "Si estoy entrenando todos los días, sacrificándome como lo estoy haciendo, es para competir en el mejor nivel posible". En 2009, a los 9 años, al campanense Daniel Muñoz le detectaron un cáncer en la médula del fémur y debieron amputarle la pierna derecha. Para su rehabilitación le aconsejaron practicar natación: lo hizo de manera terapéutica y posteriormente conoció al entrenador Claudio Fabio, quien advirtió en el joven condiciones para competir. Así llegó a integrar el equipo de Natación Adaptada del Club Atlético River Plate y, desde la pileta Millonaria, alcanzó las marcas para participar, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, unos meses de aquel evento en Perú, "razones económicas" empezaron a complicar su vida de deportista de alto rendimiento. Viajar todos los días a la Ciudad de Buenos Aires se hizo cada vez más duro. Y poco antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus, el joven de nuestra ciudad tomó la determinación: dejó la natación. "Fue una decisión muy difícil. Venía con toda la euforia de haber participado de los Juegos Panamericanos y tenía muchos proyectos en la cabeza. Y si bien no llegaba a los Juegos Olímpicos de Tokio quería seguir entrenando con miras a París 2024. No fue para nada fácil", cuenta al respecto en diálogo con La Auténtica Defensa. "Entrenaba día a día, pero tenía muchas dudas en la cabeza. A veces, las cosas no son como uno quiere. Lo aguanté mucho tiempo, pero cuando todos esos pensamientos ya estaban conmigo en el agua se hacía muy difícil entrenar. Lo pensé mucho tiempo y cuando llegó el momento de tomar una decisión, ya no lo estaba disfrutando. Así que lo hablé con mi entrenador y después con mi familia. A pesar que fue una decisión muy dura, yo tenía claro que ya no podía seguir así, porque tampoco estaba rindiendo", agrega. Y consultado especialmente por LAD reconoció que le "faltó apoyo", aunque no le gusta hablar del tema: "Es feo decirlo. A mí nunca me gustó la parte de pedir apoyo, por el contrario: siempre me costó mucho. Es difícil cuando vos dependés de pedir apoyo para poder seguir haciendo lo que te apasiona". Así, Dani entró en el aislamiento obligatorio después de dejar atrás una gran carrera en la natación adaptada. Pero el agua, el deporte y, sobre todo, la competencia ya eran parte de su ADN. Y en noviembre del año pasado, gracias a una gestión de Claudio Fabio, le surgió una nueva oportunidad: el remo adaptado. En el Club Náutico Zárate lo recibió el entrenador Guillermo Guerci y también un compañero de bote: Luis Salas. "Me encontré muy rápido en el deporte, me adapté y me gustó. Y me sentí muy bien, porque Guillermo me volcó toda esa pasión que tiene por el remo y lo estoy disfrutando mucho", remarca Muñoz. El campanense entrena de lunes a sábado en la vecina ciudad, al mismo tiempo que trabaja "para un amigo que es mecánico dental" y desarrolla sus estudios de veterinaria en la Universidad de Buenos Aires. "Me ayudó mucho el ya saber lo que es entrenar en el alto rendimiento. Yo ya sabía lo que es entrenar todos los días, descansar bien y alimentarse bien. Solo debía trasladar esa experiencia a este nuevo deporte", afirma. Su evolución ha sido muy rápida y ya fue convocado para integrar la Selección de Remo Adaptado, aunque todavía no hay ninguna competencia a la vista. Mientras tanto, ya ha participado de concentraciones en Tigre e, incluso, compitió en la Regata Oficial que se desarrolló en Villa Carlos Paz en abril pasado. "La disfruté mucho, fue una muy linda experiencia", recordó. Y mañana domingo, a sus 21 años, afrontará otra gran experiencia: junto a Salas y Guerci conformarán uno de los botes que el CNZ presentará en la regata de travesía "La Campanita" que partirá desde el Campana Boat Club. "Vamos a ser el único bote con remeros adaptados", se entusiasma, al tiempo que asegura que los 45 kilómetros a recorrer no lo asustan: "Cuando me lo contaron, me encantó. Me hizo acordar a cuando nadaba en aguas abiertas. Será una experiencia más". Si bien el agua lo sigue conteniendo, deportivamente hablando, algunas cuestiones cambiaron para Daniel: "Antes nadaba solo y ahora soy compañero de otro deportista", marca. Pero, al mismo tiempo, otras no han cambiado para nada: "Sigo siendo competitivo. Le agarré el gusto y si estoy entrenando todos los días, sacrificándome como lo estoy haciendo, es para competir en el mejor nivel posible", cierra, repleto de ilusiones en este nuevo camino que ha tomado su vida deportiva.



“ME ENCONTRÉ MUY RÁPIDO EN EL DEPORTE, ME ADAPTÉ Y ME GUSTÓ. LO ESTOY DISFRUTANDO MUCHO", CUENTA DANIEL, QUIEN PERDIÓ SU PIERNA DERECHA CUANDO TENÍA APENAS 9 AÑOS.