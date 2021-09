Desde las 20.15 enfrenta a Atlético como visitante. Antes, Racing recibirá a Talleres, uno de los líderes del campeonato. Este sábado se pondrá en marcha la 12ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol con una jornada que tendrá cuatro partidos. Y el cierre tendrá la presentación de Boca Juniors como visitante ante Atlético Tucumán desde las 20.15 horas. Para este encuentro, el entrenador Sebastián Battaglia realizaría varias modificaciones en la alineación titular, dado la seguidilla de partidos que viene afrontando el Xeneize y porque, el miércoles, se jugará un duelo clave ante Patronato por los Cuartos de Final de la Copa Argentina. Antes, desde las 18.00 horas, Racing Club recibirá a Talleres de Córdoba, que comparte la cima de las posiciones con Lanús. En La Academia será nuevamente titular el campanense Leonardo Sigali. La acción del sábado se abrirá con Godoy Cruz vs Sarmiento (13.30) y Vélez Sarsfield vs Aldosivi de Mar del Plata (15.45). Mañana domingo, en tanto, jugarán: Patronato vs Estudiantes (13.30), Colón vs Central Córdoba (15.45), Platense vs Argentinos (15.45), Huracán vs Independiente (18.00) y River Plate vs Arsenal (20.15). La programación se cerrará el lunes con cuatro encuentros: Gimnasia vs Unión (13.30), Lanús vs Newells (15.45), Rosario Central vs San Lorenzo (18.00) y Defensa y Justicia vs Banfield (20.15).

BATTAGLIA ROTARÍA A LOS JUGADORES Y EL COLOMBIANO EDWIN CARDONA PODRÍA VOLVER A LA TITULARIDAD.