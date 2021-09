P U B L I C





A OCTAVOS DE FINAL Después de su contundente triunfo 11-0 en el debut frente a Estados Unidos, la Selección Argentina de Futsal consiguió su segunda victoria en el Mundial de Lituania al superar 4-2 a Serbia (los goles albicelestes fueron convertidos por Matías Edelstein, Alan Brandi, Constantino Vaporaki y Cristian Borruto). De esa manera, aunque todavía le resta jugar con Irán (lunes), ya aseguró su boleto a los Octavos de Final y tendrá presencia en los playoffs, siempre con el objetivo de defender el título logrado en Colombia 2016.



PALACIOS LESIONADO El mediocampista Exequiel Palacios, jugador del Bayern Leverkusen de Alemania, sufrió una lesión en el ligamento lateral del tobillo derecho y estará cuatro semanas fuera de las canchas, por lo que Lionel Scaloni no lo podrá utilizar durante la próxima triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas (entre el 7 y el 15 de octubre). El exjugador de River se lesionó durante el partido frente al Ferencvarosi de Hungría por la Europa League en el que marcó un gol. DERROTA ANTE BRASIL La Selección femenina de fútbol perdió ayer 3-1 ante Brasil en un partido disputado en el Estadio Governador Ernani Sátiro de Campina Grande. Fue el primer encuentro de Germán Portanova como DT del combinado nacional, que marcó por intermedio de Florencia Bonsegundo. El lunes se repetirá el duelo, pero en Estadio José Américo de Almeida Filho de Joao Pessoa. PRIMERA B METRO Hoy se disputan siete de los ocho encuentros de la 10ª fecha del Torneo Clausura. El líder Flandria (17 puntos) recibe a Sacachispas (4º con 14), mientras el escolta Colegiales (16) visita a UAI Urquiza (8º con 13). Además, también se destaca la presentación de Acassuso (3º con 15), que jugará como visitante ante Cañuelas (5º con 14). PRIMERA C La 10ª fecha del Torneo Clausura se abre hoy con el partido que disputarán el campeón del Apertura, Dock Sud (4º con 16 puntos), y Deportivo Español (5º con 15 unidades). El grueso de la jornada se jugará mañana. TODAVÍA NO PUEDE El Leeds United que dirige Marcelo Bielsa igualó ayer 1-1 como visitante ante Newcastle y sigue sin poder ganar en el campeonato. La quinta fecha de la Premier League continuará hoy con seis partidos, entre los que sobresalen Liverpool vs Crystal Palace y Manchester City vs Southampton. LIGA DE ESPAÑA Atlético de Madrid (uno de los tres líderes que tienen 10 puntos) recibirá hoy a Athletic Bilbao (8). La quinta fecha comenzó ayer, con victoria de Cádiz, que superó 2-1 al Celta de Vigo que dirige Eduardo Coudet, quien apenas ha podido sumar un punto en lo que va de la temporada. SERIE A DE ITALIA Por la cuarta fecha hoy se jugarán tres partidos: Genoa vs Fiorentina, Inter vs Bologna y Salernitana vs Atalanta. Ayer comenzó la programación: Torino le ganó 1-0 como visitante a Sassuolo.