Comenzaron los trabajos preliminares para la construcción de la nueva rotonda

El intendente Abella junto a su equipo constataron las primeras tareas referidas a estudios topográficos y de nivelación. El intendente Sebastián Abella supervisó esta semana el comienzo de los trabajos preliminares para la construcción de la nueva rotonda que pondrá fin al problema que, a diario, aqueja a los vecinos que transitan por la zona Mc Donald´s. El proyecto fue diseñado por el equipo técnico de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio -con colaboración de Autopistas del Sol- y aprobado por Vialidad Nacional. La nueva rotonda se realizará en la zona del barrio Lubo y agilizará el tránsito ya que no habrá cruces en la avenida que lo traben. "Con esta obra vamos a solucionar el problema que se genera cuando los vehículos doblan a la izquierda, tanto los que circulan desde Capital Federal hacia el parador o los que vienen de Ariel del Plata y doblan hacia Rosario, ya que la nueva rotonda distribuirá el ingreso para que no frene el circuito de rotación", explicó el jefe comunal tras constatar las tareas de nivelación y estudios topográficos del suelo junto a la directora General de Ingeniería Urbana, Luciana Lombardi. Abella señaló además que la construcción de la nueva rotonda –que tiene un plazo de obra de 6 meses- "no es una obra más" ya que implica una logística muy importante para desviar y contener el tránsito diario. "Es una obra realmente muy compleja porque por la avenida 6 de Julio ingresan diariamente 5.000 camiones. Estamos muy abocados diseñando cada detalle para que se desarrolle con el mayor profesionalismo posible para garantizar la menor complicación posible a miles de vecinos que circulan a diario", concluyó el Intendente.





El Intendente se interiorizó sobre los trabajos premilinares y destacó las gestiones del Municipio para concretar la obra.