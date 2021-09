ZONA B: BARRACAS, LÍDER NUEVAMENTE NOTICIA RELACIONADA: Franchini; "No se jugó bien, pero la victoria nos da confianza"

El violeta tuvo otro flojo partido, pero le ganó 1-0 a Santamarina con un gol que Fernando Bersano marcó a los 47 minutos del ST. El próximo sábado visitará a Almagro. Con un gol en tiempo adicionado, Villa Dálmine le ganó ayer 1-0 a Santamarina de Tandil, cortó una racha de cuatro juegos sin victorias y estiró a cuatro partidos su invicto en Mitre y Puccini (tres triunfos y un empate). Sin embargo, el balance de la presentación ante el conjunto de Tandil lo volvió a dejar en deuda en cuanto a funcionamiento, más allá que el cabezazo de Fernando Bersano le cambiara el sabor final a este compromiso, siempre dentro de un presente muy difícil de interpretar, teniendo en cuenta que la clasificación a la Copa Argentina está muy lejos y que no hay descensos en esta temporada. En ese escenario, el simpatizante igualmente reclama orgullo individual y colectivo para sacar al equipo de la última posición de la Zona B. Y también mayor audacia ofensiva a este conjunto al que le cuesta horrores generar situaciones de gol y todavía más convertir. En contrapartida, esta vez, el DT Marcelo Franchini prefirió una formación que le brinde mayor solidez a su bloque defensivo y, por ello, relegó a Germán Díaz y Ezequiel D´Angelo al banco de suplentes. Así no sorprendió que el Violeta tuviera otro flojo primer tiempo en ofensiva. Encima, ante un rival que también evidenció en el campo de juego la posición que ocupa en la tabla. En el complemento, el conjunto de nuestra ciudad se adelantó, logró profundizar sus avances, pero volvió a mostrar muchas dificultades para terminar de manera positiva sus aproximaciones. Incluso, se reiteró en centros que los marcadores centrales visitantes se cansaron de rechazar. Y en ese adelantamiento, Santamarina tuvo un par de chances muy claras para ganarlo, pero las desaprovechó. Y Bersano se lo hizo pagar muy caro en tiempo adicionado. Fue un castigo demasiado grande para el elenco de Tandil. Y un alivio para el Violeta. El próximo sábado, Villa Dálmine enfrentará como visitante con la posibilidad de abandonar el último puesto de la Zona B. Una motivación que nace de este triunfo ante Santamarina, pero que para concretarla necesitara más y mejores argumentos que los mostrados ayer. EL PARTIDO Cambió mucho Franchini en la formación titular: ingresaron Rizzi, Moyano y Nouet y salieron Bersano, D´Angelo y Germán Díaz. Pero el sistema táctico no se modificó, a pesar de la presencia de los tres marcadores centrales. De hecho, el 4-1-4-1 se notaba claramente con Pollacchi y Rizzi como laterales, con Moyano y Tello como volantes internos y con Díaz y Nouet jugando abiertos por los costados, tratando de conectar con Gagliardi, la mayor referencia ofensiva del Violeta. Con estos nombres, el principal desafío era la administración del balón, dadas las salidas de D´Angelo y Germán Díaz, sus habituales conductores. Y la realidad es que esas ausencias se notaron y le generaron todavía mayores responsabilidades a Gagliardi, quien entendió que debía duplicarse para sostener el balón en campo ajeno. En contrapartida, con Pollacchi y Rizzi los laterales estuvieron mejor custodiados, mientras que con Moyano y Tello como volantes internos se esperaba que Villa Dálmine fuera más agresivo en la presión en mitad de cancha. Sin embargo, esto último no sucedió y el conjunto de nuestra ciudad siguió esperando en su campo para después tratar de salir de contragolpe con Díaz y Nouet por los costados. Por ello, la tenencia de Santamarina fue más prolija, aunque el elenco visitante también atraviesa un pobre presente y eso quedó demostrado en su incapacidad para generar peligro de tres cuartos de cancha hacia adelante (solo inquietó con un remate de Mariano González al que le faltó colocación y fue controlado por Bilbao). Del lado Violeta, el juego aparecía cuando Gagliardi se tiraba a la derecha y se transformaba en el punto de inicio del movimiento ofensivo. Claro: con el 9 volcado a un costado, el área era fácilmente controlada por los marcadores centrales Aurinegros. Igualmente, en el amanecer del primer tiempo, el Tano lo encontró a Nouet, quien cabeceó solo, pero alto, en lo que fue la mejor aproximación de toda la primera parte. El resto del primer tiempo fue muy tibio en todos sus aspectos: fue tibia la tenencia de Santamarina, fue tibia la presión del campanense y fue muy tibio, prácticamente inexistente, lo que ocurrió en las áreas. En cambio, el inicio del complemento ofreció un trámite completamente distinto. Ya no hubo un juego tan posicional, aparecieron los espacios y ambos equipos fueron más verticales. Así, creció la participación de Díaz y Nouet, quienes lograron ser más profundos por las bandas, aunque les faltó precisión para terminar esas acciones y tratar de poner en situación de gol a Gagliardi. Y en esa búsqueda que intentaba el local, Santamarina encontró espacios también para pisar el área de Bilbao. Incluso, a los 10 minutos generó la situación más clara: el experimentado Mariano González quedó mano a mano con el arquero, pero elevó llamativamente su definición. Esa electricidad que había ganado el juego tuvo su punto más álgido entre los 21 y los 27 minutos, cuando se dieron cuatro situaciones de riesgo casi consecutivas, dos en cada arco. El Violeta llegó con un buen remate de Rizzi, que exigió a Avellaneda; y también con su otro lateral, Pollacchi, quien trabó y ganó en el área y después remató con peligro. Por su parte, el Aurinegro inquietó con un gran disparo de Michel de media distancia (Bilbao voló espectacularmente para manotear el balón al córner) y un mano a mano que Vila definió desviado ante el achique desesperado de Bilbao. Luego de esa ráfaga, las imprecisiones pasaron a gobernar las acciones y ni uno ni otro lograron generar peligro nuevamente. Y a pesar que el ingresado D´Angelo (reemplazó al lesionado Agüero) trató convertirse en conductor, los intentos locales para llegar al área rival fueron con centros y más centros sin destino real, porque siempre quedaron lejos de Gagliardi (ante esa situación, no se entendió por qué Franchini no sumó a Franzoni junto al Tano). Y cuando el 0-0 parecía firmado y cerrado, una guapeada de Gagliardi sobre el costado izquierdo le permitió escaparse y generar la jugada que seguiría con un remate de D´Angelo que tapó Avellaneda y terminaría con un centro del mismo D´Angelo para la llegada de Bersano, quien cabeceó arrojándose al piso y le dio la victoria al Violeta. Un triunfo que no alcanzó para cambiarle la cara a este flojo presente de Villa Dálmine, pero que le sirve, al menos, para no quedar tan hundido en la tabla y mejorar el semblante anímico para lo que viene. Un alivio, al fin y al cabo.

EL FESTEJO DE BERSANO, QUIEN LLEGÓ A CUATRO TANTOS Y ES EL GOLEADOR VIOLETA DEL CAMPEONATO. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero; Lautaro Díaz, Laureano Tello, Emiliano Agüero, Santiago Moyano, Facundo Rizzi; Alejandro Gagliardi y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Ezequiel Navarro Montoya, Agustín Stancato, Fernando Bersano, Facundo Lando, Franco Costantino, Germán Díaz, Ezequiel D´Angelo, Lucas Cajes y Juan Cruz Franzoni. SANTAMARINA (0): Nicolás Avellaneda; Mateo Palmieri, Osvaldo Barsottini, Agustín Jara, Facundo Leiva; Lautaro Arregui, Leonel Pierce, Guillermo Santillán, Mariano González; Martín Michel y Luis Vila. DT: Héctor Arzubialde. SUPLENTES: Juan Mazza, Jorge Tapia, Renzo Spinaci, Guillermo Vernetti, Braian Maidana, Thiago Beltran y Francisco Doñate. GOL: ST 47m Fernando Bersano (VD). CAMBIOS: ST 12m Vernetti x Santillán (S); 19m D´Angelo x Agüero (VD); 27m Bersano x L. Díaz (VD) y Stancato x Moyano (VD); 28m Maidana x Leiva (S) y Doñate x Vila (S); 37m Costantino x Nouet (VD); 43m Spinaci x González (S) y Beltrán x Michel (S). AMONESTADOS: Rizzi (VD); González (S). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Julio Barraza.

NOUET INTENTÓ UNA Y OTRA VEZ, PERO NO PUDO TERMINAR SUS ACCIONES DE MANERA POSITIVA.





GAGLIARDI DEBIÓ TIRARSE A LOS COSTADOS PARA BUSCAR JUEGO EN EL PRIMER TIEMPO. UNA GUAPEADA SUYA ABRIÓ EL CAMINO AL GOL.





LAUREANO TELLO VOLVIÓ A JUGAR COMO MEDIOCAMPISTA. ZONA B: BARRACAS, LÍDER NUEVAMENTE Ayer igualó 1-1 con Gimnasia (J). Se acercó Deportivo Morón. Después que el viernes, Güemes lograra alcanzarlo nuevamente en lo más alto de las posiciones de la Zona B con su triunfo ante Brown (A) como visitante, Barracas Central volvió a despegarse ayer: igualó 1-1 como local ante Gimnasia (J) y quedó con un punto de ventaja sobre el elenco santiagueño. Esta situación permitió que Deportivo Morón se acerque otra vez a los líderes: el conjunto dirigido por Lucas Bovaglio le ganó 1-0 a Guillermo Brown en Puerto Madryn y quedó a tres unidades de la cima. Ese mismo objetivo perseguirán hoy Defensores de Belgrano (visita a San Telmo desde las 15.00) e Independiente Rivadavia (recibe en Mendoza a Tristán Suárez desde las 16.00). Mientras que esta 26ª fecha se cerrará mañana con el duelo Instituto vs All Boys en Córdoba. La programación había comenzado el viernes, cuando también jugaron Atlético Rafaela 1-1 Ferro Carril Oeste y San Martín (SJ) 1-1 Almagro, próximo rival de Villa Dálmine (el sábado desde las 15.30 horas). En tanto, por la Zona A, el líder Almirante Brown venció 1-0 a Deportivo Riestra con un agónico tanto de Wilson Chimeli y extendió a seis puntos su ventaja sobre Tigre, que queda libre en esta 26ª fecha. El presente del Mirasol es espectacular: en sus últimos 10 partidos logró 8 victorias y 2 empates y apenas recibió 2 goles. Ayer también jugaron: Estudiantes (BA) 1-1 Agropecuario y Chacarita 0-0 Estudiantes (RC). Antes, el viernes lo habían hecho: Nueva Chicago 1-2 Gimnasia (M) y Mitre (SdE) 3-1 Deportivo Maipú. Hoy continúa la jornada con Atlanta vs Temperley (15.00) y Alvarado vs Quilmes (18.05). Mientras mañana lunes se cierra con un gran duelo: San Martín de Tucumán recibirá a Belgrano de Córdoba desde las 21.10.