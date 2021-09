En los últimos siete días solo se confirmaron 13 nuevos casos. En tanto, el informe provincial registra dos muertes en la ciudad que todavía no fueron señaladas a nivel local. La Secretaría de Salud municipal no brindó ayer su habitual parte diario sobre la situación de coronavirus en la ciudad, pero tomando la actualización que hizo anoche a las 22:55 la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, se infiere que Campana no sumó nuevos positivos este sábado. De esta manera, la ciudad cerró la semana con apenas 13 nuevos casos confirmados, el acumulado semanal más bajo del año y que deja al promedio de los últimos siete días en solo 1,9. Así, además, el distrito se mantiene con 16.143 casos totales desde que comenzó la pandemia, 293 más que los indicados hasta el momento por el informe provincial (ayer presentaba a Campana con 15.850). Al mismo tiempo, la Secretaría de Salud continúa sin notificar nuevos fallecidos, por lo que la ciudad llegó a 23 días sin decesos (la última muerte local se reportó el jueves 26 de agosto) y, de acuerdo al informe local, se mantiene con 305 víctimas fatales. La situación no se replica en la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que ayer le cargó una nueva muerte a nuestro distrito. Así, en dicha publicación, Campana acumula 307 decesos, dos más que los señalados hasta el momento a nivel local. ZÁRATE: TRES MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer el fallecimiento de 3 vecinos que había contraído coronavirus: un hombre de 88 años (cuyo deceso se dio el 13 de agosto), una mujer de 52 años (20 de agosto) y otra mujer de 84 años (4 de septiembre). Con estas novedades, las víctimas fatales en el distrito ascienden a 395 y la tasa de letalidad subió a 2,52%. Además, Zárate también notificó 5 nuevos positivos y 8 altas médicas, por lo que ahora acumula 15.674 casos totales que se dividen en 146 casos activos, 15.133 recuperados y 395 fallecidos. En tanto, Exaltación de la Cruz no reportó nuevos positivos por segundo día consecutivo y solo informó un alta médica. De esa manera, se mantiene con 4.132 casos totales que ahora se dividen en 32 que se encuentran activos, 4.018 que se han recuperado y 82 que han fallecido. En tanto, en Escobar se alcanzaron los 33.050 casos totales y los 916 decesos, mientras en Pilar se han registrado hasta el momento 53.050 contagios y 839 muertes.



LA CURVA DE CONTAGIOS SIGUE DESCENDIENDO EN NUESTRA CIUDAD