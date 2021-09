El entrenador se fue conforme en lo táctico, pero no en lo futbolístico. Y valoró el triunfo desde lo anímico. Además, se refirió a los rumores sobre su situación al frente del equipo.

El entrenador de Villa Dálmine, Marcelo Franchini, brindó una jugosa conferencia de prensa a la salida de los vestuarios tras la victoria 1-0 sobre Santamarina. Incluso, en su primera declaración confesó que no celebró el agónico gol de Fernando Bersano. "Estoy contento, obviamente, no voy a ser hipócrita, pero no lo festejé". Luego se explicó: "Fue un partido chato, en el que hubo cosas que no me gustaron. Hoy no se pudo jugar como yo pretendía y me quedó un sinsabor, a pesar de los tres puntos".

Sobre los cambios que realizó en el mediocampo y los laterales en la alineación titular, el entrenador afirmó que buscó que el equipo esté "mejor parado tácticamente" y aunque admitió que, "en el primer tiempo, no hubo tanto juego", comentó que se fue conforme en cuanto a lo táctico: "Estuvimos bien parados y apenas una vez nos desequilibraron con un pase filtrado a Mariano González".

La apuesta, según reveló, fue para "darle tranquilidad al equipo" y "tener una formación más compacta". Y sobre las salidas de Germán Díaz y Ezequiel D´Angelo, el DT manifestó: "Perdimos juego ofensivo sin ellos, pero veníamos mal en el retroceso y en el orden táctico, que es lo que caracterizó al equipo en muchas fechas, y buscamos corregirlo".

Igualmente, Franchini valoró el triunfo: "Los jugadores se lo merecían. Entrenan duro en la semana, son muy profesionales. No se jugó bien, pero la victoria nos da confianza. Y si no hubiésemos ganado, el lunes tendríamos que estar otra vez trabajando en lo anímico. Se sufre, todos sufrimos, los jugadores también, y no veníamos de una semana buena".

Justamente, la semana pasada estuvo marcada por los rumores que se generaron luego de la forma en que el entrenador había abandonado la cancha de Defensores de Belgrano tras la derrota 2-0. "Preferí no hablar. Me fui muy dolido, porque no tuvimos un buen partido en múltiples aspectos. Un jugador puede no andar bien técnicamente, porque pasa hasta en la elite, pero la actitud tiene que estar, yo no la negocio", señaló al respecto.

Igualmente aclaró que nunca estuvo en duda su continuidad: "Yo estoy tranquilo, me dejan trabajar tranquilo y con los dirigentes hablamos continuamente, evaluando este presente y pensando también en el futuro".

Sobre este irregular presente del Violeta, el DT aseguró que el equipo necesita "mayor equilibrio" en sus presentaciones. "Tuvimos buenos partidos, con buenos pasajes de fútbol, pero después no logramos sostener eso y caemos en rachas negativas".

Y también analizó el escenario en el que está parado su equipo y sus jugadores: "En esta situación de no jugar por nada, puede ser que, inconscientemente, haya un aburguesamiento. Y nuestra idea no es ésa: nuestro objetivo es terminar lo más arriba posible, por lo menos en mitad de tabla. Y creo que lo podemos lograr".