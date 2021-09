Se impuso 33-24 como local tras un gran segundo tiempo. Así logró su cuarta victoria del campeonato de Tercera División de la URBA. La séptima fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) tenía reservada una nueva edición del duelo zonal entre Ciudad de Campana y Náutico Arsenal Zárate. Y en una jornada soleada, con una temperatura más que primaveral, pero sobre todo con clima de clásico, el festejo se quedó en Chiclana y Luis Costa, porque el Tricolor se impuso 33-24. El arranque del partido no fue favorable para el CCC, porque después de comenzar 3-0 arriba (penal de Juan Calvi), llegó a estar 18-3 abajo en el marcador. Sin embargo, en el final de esa primera parte, un try penal forzado mediante el scrum y convertido por Calvi le permitió descontar (18-10) y encarar la segunda parte con mejores expectativas. En el inicio del complemento, penales convertidos por Calvi a los 8 y 10 minutos achicaron la diferencia en el marcador (16-18). Y a los 15 minutos se produjo el quiebre: una distracción del visitante fue aprovechada por el apertura Tricolor, que jugó rápido un penal y se metió en el ingoal mientras sus rivales conversaban entre ellos, probablemente esperando el envío a los palos. La acción puso 23-18 al frente a Ciudad de Campana, al tiempo que pareció desestabilizar emocionalmente al elenco zarateño, que igualmente, en los minutos siguientes, con dos penales, logró dar vuelta el marcador y quedar nuevamente arriba (24-23). De allí en adelante, el partido fue todavía más tenso, con posibilidades y errores por ambos lados. Y a los 38 minutos, una gran corrida de Martín Lescano contó luego con el apoyo de Santiago Sauton y de Francisco Cuevas, quien terminó apoyando contra la bandera para el 28-24 que obligaba a Náutico Arsenal Zárate a buscar el try en los minutos finales. Por ello, el Tricolor defendió con uñas y dientes en esos minutos finales hasta que, en una pelota perdida por el visitante, pateada al fondo por Enrique Peralta, fue capturada por Franco Velázquez, quien sentenció la historia zambulliéndose en el ingoal para el 33-24 final. La formación titular del equipo conducido por Sebastián García y Alejandro Calvi estuvo integrada por Santiago Sauton, Nicolás Fernández, Ariel Molina; Alan González, Leo Correa; Matías Flammini, Francisco Cuevas, Nicolás Zacarías; Andrés Kibisz, Juan Calvi; Franco Velázquez, Carlos Díaz, Franco Damiano, Nazareno Alaguibe; y Juan Pablo Ripa. La planilla Tricolor se completó con Franco Casanova, Javier Pérez, Patricio Mego, Didier Galeano, Nicolás Cuevas, Enrique Peralta, Martín Lescano, Facundo Cerda y Alberto Nobile. Con el triunfo, Ciudad de Campana suma ahora 18 puntos y trepó hasta el sexto puesto de la tabla de posiciones. En cambio, Náutico Arsenal Zárate cosechó su quinta derrota en siete presentaciones y sigue en el noveno puesto con solo 9 unidades. Los demás resultados de esta séptima fecha de la Tercera División fueron: Ezeiza 20-31 San José, Municipalidad de Vicente López 25-14 Tiro Federal de Baradero, Los Pinos 11-15 Los Molinos, Banco Hipotecario 11-32 Porteño y Varela Jr 69-24 Beromama. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Varela Jr y Porteño, 30 puntos; 3) Los Pinos, 27 puntos; 4) Los Molinos, 24 puntos; 5) Banco Hipotecario, 21 puntos; 6) Ciudad de Campana, 18 puntos; 7) Municipalidad de Vicente López y Beromama, 16 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 9 puntos; 10) San José, 8 puntos; 11) Ezeiza, 1 punto; 12) Tiro Federal de Baradero, sin puntos. La octava y próxima fecha le guarda al Tricolor un durísimo compromiso, dado que deberá visitar a Varela Jr, uno de los líderes del campeonato. Los demás partidos serán: Beromama vs Banco Hipotecario, Porteño vs Los Pinos, Los Molinos vs Vicente López, Tiro Federal de Baradero vs Ezeiza y San José vs Arsenal Zárate.

EL CCC DEFINIÓ EL JUEGO A SU FAVOR CON DOS TRIES EN LOS MINUTOS FINALES.



GANÓ LA INTERMEDIA En la previa al partido de Primera División se disputó el duelo de Intermedia, que también tuvo como vencedor al Club Ciudad de Campana, que se impuso 34-31. La formación Tricolor estuvo integrada por Didier Galeano, Alberto Nóbile, Facundo Hereñú; Carlos Oliveto, Patricio Mego; Nicolás Cuevas, Leandro Francica, Javier Pérez Caffarena; Martín Peralta, Enrique Peralta; Matías Espíndola, Julián Agostino, Facundo Cerda, Guillermo Torres; y Luca Dearmas. Luego ingresaron: Nicolás Pasotti, Camilo Saya, Agustín Debaz, Adrián Lugo, Coronel, Alfredo Delgado, Bautista Peralta y Alexis Villalba.

EL SCRUM LE PERMITIÓ AL CCC FORZAR UN TRY PENAL CLAVE EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO