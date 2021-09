Se inauguró oficialmente el Patio Matero en Campana

Se encuentra en la calle Liniers 631. "Como la historia que tiene la Yerba Mate, el mate es algo que unifica, cierra las grietas, el mate no diferencia ni color, ni raza, ni lenguaje solamente un corazón dispuesto a compartir un rato juntos", expresa Jorge Luis Bezzoni el emprendedor de este novedoso lugar que intenta ser un espacio para encontrarse, con la opción de obtener yerbas traídas directamente desde la provincia de Misiones. Suspendida la fecha del 25 de Mayo y del 20 de Julio, finalmente ayer sábado se inauguró el primer Patio Matero de la zona norte en nuestra ciudad de Campana. El lugar está ubicado en Liniers 631 y su creador es Jorge Luis Bezzoni, quien por un lazo de amistad con Walter Benítez (oriundo de Posadas) y actualmente viviendo en nuestra ciudad, lo acercó a la YerbaMate. Fue así que Jorge conoció lo que significa la yerba agroecológica (no tiene contacto con ningún tipo de mata yuyo, herbicida, fertilizantes químicos), "hablé con productores y ellos me ofrecieron la posibilidad de comprarles. Si me hace bien a mí, le hace bien a la gente. Así tuve la posibilidad y lo concreté", cuenta orgulloso en diálogo con La Auténtica Defensa. Durante la charla expuso que se contactó directamente con Alejandro Gruber, presidente de la ruta de la Yerba Mate y que gracias a los conocimientos que le brindó, se asoció y el 1º de mayo comenzó a vender yerba. Este novedoso lugar, donde Elvira y Juan, los padres de Jorge, por casi 40 años tomaron mate, intenta ser un espacio para compartir la bebida tradicional, con la opción de obtener yerbas agroecológicas traídas directamente desde la provincia de Misiones. La Ruta de la YerbaMate está integrada por cooperativas, municipios agroecológicos y asegura que "si bien me ofrecieron marcas de renombre quiero que a eso se dediquen los mercados" y reafirma "lo que yo traigo es de mucha calidad, no sólo es agroecológica sino que tiene maduración natural (mínimamente tiene doce meses, no se rompe el proceso de fabricación, no se acelera y eso no lo toma el cuerpo)". Con todas las medidas correspondientes, al aire libre, los vecinos que se acercaron pudieron deleitarse con la música de "El Chamarritero", quien será el padrino musical, "La Yuntada" y Ezequiel González (solista, quien cantó chacareras y tango). Además estuvieron presentes Aníbal Valdivia junto a la precandidata Isabel Costa Méndez. Se realizó un zoom con Misiones contando el proceso de la Yerba mate, así como también se mencionó a Ismael Garzón, ícono de Campana que resaltó los valores de nuestra gente. Por último, el evento inaugural tuvo una temática solidaria ya que quienes se hicieron presentes donaron alimentos no perecederos para ayudar a familias que lo necesitan. Bezzoni prefiere el mate amargo con el agua como corresponde, no muy caliente. No en mate de silicona, ni de vidrio, ni de chapa sino en un buen mate de calabaza o también conocido con el nombre de porongo. Aunque cada uno tiene sus gustos y libritos… Jorge desea que en sus próximos encuentros materos y con buenos shows musicales, la única bebida presente sea el mate. "Como la historia que tiene la Yerba Mate: el mate es algo que unifica, cierra las grietas porque no diferencia color, raza, ni lenguaje, solamente un corazón dispuesto a compartir un rato juntos". "Si hay un patio cervecero, si hay un café donde uno puede disfrutar, porque no un patio matero. Hemos preparado esto con mucho amor para nuestra ciudad y el turismo, donde la gente pueda acercarse, tener un lugar donde probar las yerbas de Misiones, ya que somos parte de la ruta de la yerba mate" sintetizó Bezzoni. MALVINAS SIEMPRE PRESENTE El frente del espacio está decorado con una silueta de las Islas Malvinas, "es algo nuestro, por más que quieran olvidarlo, por más que la desmalvinización se haya hecho realidad, hoy yo pongo mi granito de arena junto a mi familia para que nuevamente el nacionalismo se haga realidad en el corazón de cada argentino". Estuvo presente acompañando la inauguración Marcelo Llambías, veterano y héroe de Malvinas, quien es el padrino del local. Si bien no hay casa donde no se tome mate "nosotros nos enfocamos desde un punto nacionalista, de volver a nuestras raíces". Orgulloso Jorge contó que Gruber le mencionó, que desde Gran Bretaña, lo contactaron para felicitarlo por este hecho: a casi 40 años de la gesta de Malvinas se genera el primer espacio matero que honra a los veteranos y héroes de Malvinas.







VIDEO (INAUGURACION): Link: https://fb.watch/86Zm-dJ_YT/