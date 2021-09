Diego Sarna y el equipo de Avanza Campana retiraron la cartelería de campaña

El dirigente liberal cumplió con su palabra y, junto a miembros de su equipo, sacó todo su material proselitista de las calles. "Mientras que los demás partidos se quedaron de brazos cruzados viendo cómo al trabajo lo hacía el Municipio con recursos de los vecinos, nosotros fuimos los únicos en hacerlo nosotros mismos. Si no pueden ni cumplir esta promesa, ¿qué podemos esperar de ellos si llegan al H.C.D.?", dijo el referente del espacio que el domingo pasado dio el batacazo en las PASO y se convirtió en la tercera fuerza electoral de la ciudad. En algún momento de sus campañas, todos los espacios políticos de la ciudad prometieron diversas acciones respecto a la cartelería en el espacio público. La que fue compartida por todos fue la de retirarla ellos mismos apenas finalizada la elección. Esto, como podrá verse aún hoy, siete días después, no se cumplió: las calles siguen repletas de carteles, afiches, pasacalles, banners y, encima, la gran mayoría están rotos y en el suelo. A quien nadie podrá reclamarle nada es a Diego Sarna y a todo el equipo de Avanza Campana - Avanza Libertad, ya que fueron los únicos que cumplieron con una promesa que, en general, debería ser algo básico y de sentido común. A menos de 24 horas de finalizadas las elecciones, y con el propio primer candidato a concejal a la cabeza, ya estaban retirando todo su material de campaña de las calles. "Todos los políticos profesionales por supuesto que también prometieron sacar la cartelería al otro día, pero no lo hicieron: simplemente se quedaron mirando, pasivamente, como las cuadrillas municipales hacían el trabajo. Todo muy lindo, pero a las cuadrillas municipales las paga el vecino campanense con sus impuestos, y a ese trabajo lo debería pagar el propio político de su bolsillo", explicó con notable claridad Sarna, que tuvo a su cargo el retiro de los carteles de Avanza Campana instalados en la Av. Jorge Varela. Con sarcasmo, el dirigente liberal dijo además que "Estos profesionales de la política te prometen un polideportivo de varios millones de dólares, una estación espacial de la NASA en Campana, y demás delirios, pero a la hora de la verdad no pueden ni cumplir con la promesa de sacar sus propios carteles. No hay que creerles nada". El domingo pasado, Avanza Campana - Avanza Libertad dio el gran batacazo de las elecciones P.A.S.O. y, con 2431 votos (sobre una participación total del 68% y con el 1,64% de las mesas aun sin escrutar) alcanzó el 4,50% de los votos. De esta manera, el equipo de Diego Sarna se convirtió en la tercera fuerza política de la ciudad, detrás del oficialismo y del kirchnerismo. Al respecto de los resultados de los comicios, Sarna se mostró contento y entusiasmado, pero también con un gran sentido de la responsabilidad: "necesitamos redoblar esfuerzos para que la campana de la libertad empiece a sonar en la ciudad, y para darle a los vecinos una representación sólida por fuera de la grieta en el Concejo Deliberante. Dimos apenas el primer paso y lo celebramos, pero tenemos mucho por hacer aún". Finalmente, el candidato a concejal agradeció a los casi 2500 campanenses que acompañaron a Avanza Campana con su voto el domingo pasado: "gracias a los vecinos que confiaron en nosotros, y que hicieron de ésta una elección histórica para el liberalismo en la ciudad. A todos aquellos que crean en los valores de la libertad, del esfuerzo, del mérito y del trabajo como herramientas dignificadoras del ser humano, y fundamentales para el progreso social, los invitamos a acompañarnos en nuestro trabajo diario y, por supuesto, también el próximo 14 de noviembre".