Tras los dichos del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quién se pronunció a favor de la eliminación de la indemnización por despido, Alejo Sarna, Carlos Castillo y Gastón Samaniego se opusieron a esta iniciativa. Alejo Sarna junto a Carlos Castillo del Sindicato Petrolero y Gastón Samaniego del Sindicato del Plástico, manifestaron un fuerte rechazo a la propuesta opositora que busca modificar el sistema tradicional de indemniza-ciones para crear el Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades. En ese sentido, el repudio fue dirigido a las declaraciones del Jefe de Gobierno Portero Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que dijo estar a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros. "Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro", dijo Larreta y amplió: "Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. No digo que hay que sacarlo de un día para el otro". Por su parte, Gastón Samaniego del Frente de Todos Campana señaló que "ningún seguro de desempleo garantiza el aumento de la empleabilidad" aseguró. "De esta manera sólo se posibilitaran despidos masivos y mayor inestabilidad laboral". A su vez, Carlos Castillo rechazó "la pretensión de Juntos por el Cambio porque de eliminar un derecho constitucional que tenemos las y los trabajadores. Eliminar la indemnización por despido, equivale a quitar todo el resto de los derechos laborales porque su resultado será mayor flexibilidad laboral, bajos salarios y consecuentemente menos empleo en inversiones. Tenemos que frenarlo". Para finalizar, Alejo Sarna señaló la importancia que la comunidad en su conjunto manifestamos nuestro rechazo a una iniciativa que viene a dañar la calidad de vida de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. Y lo tenemos que hacer con militancia, trabajo en conjunto, pero fundamentalmente con solidaridad. Tenemos que hacerlo a través de las urnas, vamos a decirles a quienes vienen a barrer con las conquistas de las y los trabajadores, que no queremos volver a los 4 años de Macri, sino que queremos un futuro realmente para todas y todos".