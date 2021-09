Gustavo Parravicini llamó a hacer la autocrítica necesaria para fortalecer la unidad

Tras la derrota electoral y los cambios en el Gabinete, el presidente del Frente Grande llamó a todos los actores políticos a reflexionar sobre el mensaje en las urnas "Quizás lo urgente nos fue tapando el camino, pero el mensaje del pueblo llegó a tiempo y este tiene que ser el puntapié para conformar en el Frente de Todos los mecanismos que garanticen la unidad y la gestación de las políticas transformadoras que piden los argentinos". Luego de las PASO del domingo pasado, donde la lista del Frente de Todos perdió con la coalición JUNTOS, se vivió una semana muy activa puertas adentro de la Rosada. Con la disposición de los cargos de los ministros ligados al kirchnerismo y una carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Frente conformado por los espacios del campo nacional y popular se vio cuestionado en los medios. Con el objetivo de poner paños fríos el Frente Grande emitió un comunicado que ratificó la unidad y llamó a "sostener la unidad del Frente de Todos como herramienta de transformación y reconstrucción de la Argentina". En sintonía se expresó a los medios Gustavo Parravicini, presidente del partido a nivel local, quien llamó a reflexionar y hacer las autocríticas necesarias para continuar trabajando en conjunto. "Somos un espacio diverso y es normal que se viva este dinamismo, la derrota en las urnas nos sirvió para encontrarnos cara a cara con lo que piensa el pueblo, entendimos el mensaje y ya estamos trabajando no solo para revertir el resultado sino para cumplir con todas las expectativas que genera un gobierno del campo nacional y popular". Parravicini analizó el resultado y señaló que "El Frente de Todos fue conformado en un contexto de urgencia, nos urgía sacar al macrismo del poder y enfrentar a la derecha en las elecciones, una vez que asumimos debimos tomar medidas urgentes de reactivación tras 4 años de catástrofe, luego la pandemia y lo urgente fue salvar vidas y evitar que el sistema colapse, y muchas veces lo urgente tapa lo importante. Este es el momento de generar una mesa política e institucionalizar el Frente, tenemos que generar las herramientas para fortalecer la unidad". "El pueblo habló en las urnas, nuestro Presidente y Vicepresidenta lo oyeron y tomaron cartas en el asunto" expresó contundentemente Parravicini y añadió "Somos parte de un espacio de discusión plural y nosotros como Frente Grande no tenemos dudas que vamos a revertir el resultado, sabemos que no se trató de un voto en apoyo a las políticas neoliberales sino una alerta para nuestro Gobierno. Estamos atravesando una etapa muy compleja como país y tenemos que poner a trabajar, más fuerte de lo que lo veníamos haciendo, al estado en la contención de todos los argentinos y argentinas". Para concluir, el presidente del Frente Grande Campana indicó "Desde la política debemos asumir la responsabilidades, con organización social, política y cultural, para dinamizar y generar los espacios de participación popular para acortar las diferencias entre la política, el gobierno y el pueblo. Sabemos que la unidad es la herramienta de transformación y reconstrucción de la Argentina. Lo del domingo fue una alerta, lo entendimos y ya estamos todos trabajando, conducidos por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, para que el compromiso asumido el 10 de diciembre del 2019 vuelva a verse reflejado en el Estado".