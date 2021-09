Mara Pedrazzoli

Vamos tomando alguna bocanada de aire fresco para analizar los datos y señales macroeconómicas de la semanita que dejamos atrás, en donde cada minuto se sintió capaz de brindarnos alguna novedad, en la cual parece haberse generado el espacio necesario dentro del gobierno para discutir cuestiones de fondo. ¿Ajuste sí o ajuste no?, podríamos resumir en esa pregunta a la parte del vendaval de sentido que lanzó la vicepresidenta y que toca a lo exclusivamente económico. A sabiendas de que nada hay "exclusivamente" económico… Es un gaje del oficio hilvanar entre distintas variables macroeconómicas como quien juega al flipper y sabe que una necesariamente conducirá a la otra: ¿si el déficit fiscal aumenta y ponés más dinero en el bolsillo de la gente (esto es un imperativo que se desoyó), tenés las reservas suficientes para contrarrestar el efecto sobre el tipo de cambio? La respuesta a esa pregunta es distinta en la carta de la vicepresidenta (sí) que en el informe del economista Emmanuel Álvarez Agis (no). La inestabilidad cambiaria es contractiva. Y la discusión podría parecer técnica (Agis mira las reservas netas y CFK las brutas) pero es bastante real: las reservas que tenemos no permiten una expansión del gasto público tal que no sea desestabilizante, pero sin expansión del gasto fiscal la recuperación económica en sí no parece ser capaz de sacar a la gente de la pobreza y devolver al peronismo los votos que necesita para encarar un ciclo político que sea virtuoso. Argentina es un país con las necesidades de financiamiento externo siempre al día. Estas se desprenden de tres variables básicamente: la tasa de crecimiento del producto y de las importaciones, el comportamiento de las exportaciones que aparece atado a su precio y la dinámica de la deuda externa. Cuando nuestra economía crece las importaciones la acompañan de manera íntima, cercana, una relación más fuerte que cualquier modelo económico a juzgar por las estadísticas. La medida más osada que buscó quebrar esa relación fueron las "licencias no automáticas" administradas por G. Moreno entre 2008 y 2012. Vemos que existe margen de acción para la política sectorial en este sentido, que busque corregir errores como el crecimiento de las compras externas durante los meses álgidos de pandemia en 2020. La salida a ese intríngulis que ensayó el macrismo en sus últimos meses de gobierno fue la contracción económica. En cuanto a las exportaciones, el cambio estructural que supone transformarse en una economía que no dependa de los productos primarios para generar dólares aún tiene un camino largo por recorrer. Pero revisemos algunos números imposibles: si el saldo comercial de nuestro país con suerte promedia los USD 12.000 millones por año, es insensato endeudar a la economía con vencimientos promedio que llegaron a triplicar ese monto. Esta es una discusión todavía pendiente y que tiene un único emisario que son los representantes políticos y militantes de la oposición. Saldo comercial y vencimientos de deuda previo a reestructuración, en USD millones Argentina también es un país con necesidades sociales al día, o al minuto, por continuar una metáfora. Necesidades que la pandemia no hizo más que agudizar y en ese sentido quizás el oficialismo pecó de optimista. No era importante mirar la variación del producto: el rebote pos-pandemia (el "soñado" crecimiento del 8% este año) decía poco cuando el nivel de actividad está estancado hace años, y no absorbe mano de obra, y no saca a la gente de la pobreza.