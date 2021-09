Correos de Lectores

Señores de Telecom: Desde el día 6/9 no funciona mi teléfono. Reparaciones me comunico que hubo un robo masivo de cables y que hasta el 1º de octubre no será solucionado. Soy la única de la cuadra q tiene el problema. Señores ¿por que ya me cobraron el mes de septiembre? Si Uds. no me brindan durante todo el mes un buen servicio. Espero una pronta solución de Uds. Nélida Cicchitti DNI: 5.386.018 Sr. Director de La Auténtica Defensa: Agradecería publique estas lineas en su espacio "Correo de Lectores". Los que tenemos cierto grado de sensibilidad y modestamente, algo de sentido común, amamos los árboles entrañablemente. Y sabemos que nuestros verdes amigos, además de darnos sombra, frutos y madera son verdaderos respiradores naturales: nos aportan oxígeno!!! Días atrás en la calle Balcarce, entre 25 de Mayo y Avda. Mitre se efectuó una poda que perjudica por igual a árboles y humanos. A los árboles podados les quitaron las ramas bajas y las ramas de altura media que son justamente las que nos dan el oxígeno a la altura de nuestra cara. Justo lo que nos beneficia a todos. Además, los árboles quedaron poco estables ya que quienes efectuaron u ordenaron semejante cosa, no estuvieron en cuenta que el "centro de gravedad" de cada árbol (punto de aplicación de la fuerza peso) se proyectará dentro de su base de sustentación. Los pobres árboles quedaron como bonsáis de tronco largo y copa alta y chiquitita. Beneficio cero para los humanos capaces de gozar su sombra y su pureza. Mónica A. Rimoli DNI 13.994.007